Satılabilir linyit üretimi yüzde 5,8 artı
Türkiye’de satılabilir linyit üretimi bu yılın ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 5,8, 2021’in aynı ayına göre ise yüzde 21,3 arttı. Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 661 bin 376 ton, taş kömüründe 3 milyon 349 bin 196 ton ve taş kömürü kokunda 499 bin 564 ton olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocakta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 661 bin 693 ton, taş kömürü kokunda 383 bin 129 ton ve taş kömüründe 101 bin 632 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 arttı.
Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 661 bin 376 ton, taş kömüründe 3 milyon 349 bin 196 ton ve taş kömürü kokunda 499 bin 564 ton olarak hesaplandı.
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, ocakta taş kömürü teslimatının yüzde 65,4'ü termik santrallere, yüzde 13,4'ü kok tesislerine, yüzde 9,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 83,1'i termik santrallere ve yüzde 9'u demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.
EN FAZLA TESLİMAT DEMİR-ÇELİK SANAYİSİNDE
Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 90,5 ile demir-çelik sanayisine yapıldı. Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocakta yüzde 100 ile en yüksek linyitte gerçekleşti.
Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 76,7, taş kömüründe yüzde 3 olarak belirlendi.
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