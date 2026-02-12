Satılık konut ve arsa ilanlarında yeni dönem: Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor!

Konut sektöründe spekülatif fiyat artışları, sahte ilanlar ve kapora dolandırıcılığıyla mücadele amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) kapsamı genişletiliyor. Geçen yıl yalnızca kiralık ilanlar için uygulanan sistemin, 15 Şubat itibarıyla satılık konut ve arsa ilanlarını da kapsayacak şekilde ülke genelinde zorunlu hale getirileceği bildirildi.

Hâlihazırda büyük ilan platformlarında yaklaşık 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı bulunuyor. Pilot uygulaması 1 Şubat’ta üç ilde başlatılan yeni süreç kapsamında, yüz binlerce ilanın yayından kaldırılması bekleniyor. Yetkililer, düzenlemenin gerçek dışı ya da fiyat manipülasyonuna yol açan ilanları önemli ölçüde azaltacağı görüşünde.

SAHTE VE MÜKERRER İLANLARA KARŞI YENİ DÖNEM

TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, sistem sayesinde sahte, mükerrer ve manipülatif ilanların ciddi oranda azalmasının beklendiğini belirterek, "15 Şubat’tan itibaren satılık konut ve arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi resmen başlıyor. Bu sistemle birlikte mükerrer, sahte ve manipülatif ilanlarda yüzde 20’lik bir düşüş öngörüyoruz. Artık her önüne gelen, sahibi olmadığı mülkün ilanını internete koyamayacak." ifadelerini kullandı.

İlan sitelerinde yaşanacak değişimin emlak piyasasına da doğrudan yansıyabileceği ifade edilirken, bazı uzmanlar bu adımın fiyatların dengelenmesine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor. Sahte ilanların ortadan kaldırılmasıyla birlikte gerçek satış fiyatlarının daha şeffaf biçimde ortaya çıkması bekleniyor.

ELEKTRONİK DOĞRULAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni uygulamaya göre ilan vermek isteyen taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden “Web Tapu” sistemine giriş yapacak. “Yetki İşlemleri” bölümünden ilanı bireysel olarak yayımlamak isteyenler doğrudan onay verecek, emlak danışmanı aracılığıyla işlem yapmak isteyenler ise ilgili firmayı sistem üzerinden yetkilendirecek.

İlan portalları da yayımlanacak ilanları tapu kayıtlarıyla otomatik olarak karşılaştıracak. Doğrulama süreci tamamlanmayan ilanlar “onaysız” olarak işaretlenecek ve yayımlanmayacak.

Bu düzenlemeyle sahte sahiplik iddiaları, aynı taşınmazın farklı bedellerle birden fazla kez listelenmesi ve piyasayı yukarı yönlü etkileyen hayali ilanların azaltılması hedefleniyor. Böylece hem alıcıların hem de satıcıların karşılaşabileceği dolandırıcılık risklerinin önemli ölçüde önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile taşınmaz sahibi ile satış ilanı arasında resmi ve dijital bir bağ kurulacağına dikkat çeken yetkililer, uygulamanın güvenliği artıracağını vurguluyor. Sisteme uyum sağlamayan satılık ilanların ise 15 Şubat itibarıyla platformlardan tamamen kaldırılması bekleniyor.