Satış ve imar değişikliklerine devam
Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları, “AKP Emlak”ın finansal kaynak bulabilmek için taşınmaz satışlarına tam gaz devam ettiğini bir kez daha gösterdi.
Bu kararla Özelleştirme İdaresi tarafından “satış” yönetimiyle yapılan yeni özelleştirmeler ile satışa konu yapılacak yeni yerlerle ilgili imar değişikliklerine onay verildi.
Resmi Gazete’deki kararlara göre bu kapsamda Aydın Didim’deki taşınmazlardan 6 bin 560 metrekarelik olanının 61.2 milyon liraya Didim Yeni Oluşum Grubu, 5 bin 592 metrekarelik olanının 52.2 milyon liraya Murat Gür’e satışı onayladı.
Ayrıca mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Ankara (Çankaya), İstanbul (Kartal, Büyükçekmece, Şile), Tunceli (Ovacık), İzmir (Bornova) ile mülkiyeti Sümer Holding ve Tekel’e ait Bursa’daki (Osmangazi) taşınmazlarla ilgili imar planı değişiklikleri onaylanarak Özelleştirme İdaresi’ne yetki verildi. Bu alanlara başta konut ve işyeri olmak üzere okul, park gibi yapılar inşa edilebilecek.
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