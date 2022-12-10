Özelleştirme İdaresi'nin bazı satış ve imar planı değişiklikleri onaylandı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bazı satış ve imar planı değişikliklerine ilişkin kararları onayladı.
Bazı satış ve imar planı değişikliklerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Aydın'ın Didim ilçesindeki taşınmazın 61 milyon 240 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Didim Yeni Oluşum Grubu Ortak Girişim Grubu'na, aynı ilçedeki bir başka taşınmazın da 52 milyon 220 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Murat Gür'e satılması kararlaştırıldı.
Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesindeki taşınmazlara ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan imar planı değişikliklerine yapılan itirazın reddedilmesi uygun bulundu. İstanbul'un Kartal ilçesindeki taşınmaza "ticaret-turizm-konut alanı ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan imar planı onaylandı.
"GELİŞME KONUT ALANI, PARK VE YOL"
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki taşınmaza "gelişme konut alanı, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.
İstanbul'un Şile ilçesi Çayırbaşı Mahallesi'ndeki bir taşınmaza "gelişme konut alanı, park, cami ve yol", Meşrutiyet Mahallesi'ndeki başka bir taşınmaza da "gelişme konut alanı, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişiklikleri uygun bulundu.
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki taşınmazlara "gelişme konut alanı, ticaret-konut alanı, lise alanı, ortaokul alanı, anaokulu alanı, belediye hizmet alanı, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik imar planı değişikliğinin de onaylanması kararlaştırıldı.
Sümer Holding ve Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki taşınmazlara ilişkin hazırlanan imar planı değişikliklerine yapılan itiraz reddedilirken, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kullanım kararlarında değişiklik yapılmadan imar planının uygulanmasına karar verildi.
İzmir'in Bornova ilçesindeki taşınmaza ilişkin imar planı değişikliğine yönelik itiraz da reddedildi.
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