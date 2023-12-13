Saudi Aramco, Pakistan akaryakıt piyasasına giriyor
Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco, Gas & Oil Pakistan (GO) şirketinin yüzde 40 hissesini satın alarak ülkede ilk kez akaryakıt piyasasına girmeye hazırlanıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın en büyük akaryakıt ve madeni yağ işletmecisi olan GO, aynı zamanda perakende ve depolama alanında da faaliyet gösteriyor.
Aramco'nun, Pakistan akaryakıt perakende pazarına yaptığı ilk yatırım olarak kayıtlara geçen alımın aynı zamanda Aramco’nun rafine ürünleri için ek satış noktaları elde etmesine katkıda bulunacağı öngörülüyor.
Şirketin, akaryakıt perakende ağını genişletmek amacıyla şubatta bünyesine kattığı ABD merkezli motor yağı ve katkı maddeleri üreticisi ve dağıtıcısı Valvoline markalı ürünlerin, bu alımla daha geniş bir pazar payına da sahip olacağı ifade ediliyor.
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