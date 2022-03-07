Savaş buğday fiyatlarını da vurdu, 14 yılın zirvesini gördü
Buğday fiyatları Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından küresel arza yönelik endişeler nedeniyle yükselerek 14 yılın zirvesini gördü.
Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından küresel arza yönelik endişeler nedeniyle yüzde 5'ten fazla yükselerek 14 yılın zirvesini gördü.
Mısır fiyatları yüzde 2 yükselirken soya fasulyesi de yüzde 1'in üzerinde yükseldi.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları gün içerisinde 12.49 dolar/bushel yani 458.9 dolar/ton seviyesini görerek Mart 2008'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 5.2 artışla 12.36 dolar/bushel, yani 454.2 dolar/ton seviyesine yükseldi.
Mısır yüzde 2.8 artarak 7.75 dolar/bushel yani 305.1 dolar/ton seviyesine yükseldi.
Soya fasulyesi yüzde 1.5 değer kazanarak 16.85 dolar/bushel yani 619.1 dolar/ton seviyesine yükseldi.
Ukrayna'da limanların kapalı kalması ve Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle işlemcilerin Rusya'dan gelen buğdaydan kaçınmasıyla alıcılar alternatif buğday üreticileri aramaya başladı.
Rusya ve Ukrayna küresel buğday ihracatının yaklaşık yüzde 29'unu, mısır ihracatının ise yüzde 80'ini oluşturuyor.
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