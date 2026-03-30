Savaşta altın ve gümüş fiyatları neden artmıyor?

İran savaşı, enerji güvenliği ve küresel istikrara yönelik uzun vadeli riskleri artırırken, kısa vadede piyasalarda farklı bir yönelim ortaya çıktı. Yükselen petrol fiyatları ve yeniden güçlenen enflasyon beklentileri, yatırımcıların metallere değil likiditeye ve daha yüksek getirili varlıklara yönelmesine neden oldu.

ALTINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Altın, ocak ayı sonunda 5 bin 602 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve mart başında yükseliş eğilimini sürdürme sinyali verdi. Ancak bu tarihten sonra yaklaşık yüzde 25 değer kaybederek 4 bin 100 dolar seviyesine geriledi.

Bu düşüş, altının 2025 yılında sergilediği güçlü performansın ardından keskin bir düzeltmeye işaret etti. Geçen yıl merkez bankalarının rezerv alımları ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle artan talep, altının yüzde 60’tan fazla yükselerek rekor kırmasını sağlamıştı.

KALDIRAÇLI POZİSYONLAR ÇÖZÜLDÜ

2026 yılında yaşanan düşüşte, vadeli işlemler ve borsada işlem gören fonlardaki kaldıraçlı pozisyonların hızla çözülmesi etkili oldu. Bu gelişme, jeopolitik risk dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altının geleneksel rolüyle çelişen bir tablo ortaya koydu.

Yükselen ABD Hazine tahvili getirileri ve güçlenen dolar, kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Artan petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini yukarı çekmesi, piyasaların faiz indirimi beklentilerini azaltırken ek sıkılaşma ihtimallerini gündeme taşıdı.

Bu durum, getiri sağlamayan altını elde tutmanın maliyetini artırırken, güçlü dolar uluslararası yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirdi.

LİKİDİTEYE KAÇIŞ HIZLANDI

Piyasalarda beklenen güvenli liman talebi yerine, kaldıraçlı yatırımcıların teminat tamamlama çağrılarıyla karşı karşıya kalması sonucu “likiditeye kaçış” süreci hız kazandı. Metallerde yaşanan bu düzeltme, son yılların en sert gerilemelerinden biri olarak öne çıktı.

GÜMÜŞTE KAYIP DAHA DERİN

Altının hareketlerini genellikle daha sert yansıtan gümüş de benzer bir seyir izledi. Gri metal, 29 Ocak’ta 121 dolar ile zirveye ulaştıktan sonra yaklaşık yüzde 50 düşüşle 61 dolara kadar geriledi. Gümüş fiyatı halen 70 dolar seviyesinde işlem görüyor.

2025 yılında güneş panelleri, elektronik ve elektrikli araç sektörlerinden gelen güçlü talep sayesinde yaklaşık yüzde 145 yükselen gümüş, 2026’da ise güçlü dolar ve yüksek getirilerin baskısı altında kaldı.

Buna karşın sanayi kaynaklı talebin, gümüş fiyatları üzerinde uzun vadede destekleyici etkisini sürdürmesi bekleniyor.