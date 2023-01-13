Sayıştay, yüksek fiyatlar için işaret etti: Et ve Süt Kurumu işini yapmıyor!

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 06:32

Sürekli gelen zamlarla yurttaşın ete ulaşması olanaksız hale gelirken Sayıştay’ın Et ve Süt Kurumu’na (ESK) yönelik hazırladığı denetim raporunda bugün yaşanacakları önceden gördüğü ortaya çıktı.

Raporda kurumun görevini yapmadığı belirtilirken, üretici ve piyasa ile olan bağının koptuğuna dikkat çekildi. Raporda et fiyatlarının kontrolünün tamamen özel sektörün inisiyatifine bırakıldığı açıklandı.

ÜRETİCİ BIRAKIYOR

Sayıştay, 2021 Yılı Raporu’nda, ESK’nin piyasayı denetleyemediğini ortaya koydu. ESK’nin alım fiyatlarını açıklarken yıllar itibarıyla üretici maliyetlerini gözeten bir fiyat politikası izleyemediği için yanlış kesim yaptığı belirtilirken bu nedenle kurumun piyasa fiyatını kabul etmek zorunda kaldığı dile getirilerek şunlara dikkat çekildi:

- Piyasa fiyatlarının gecikmeli olarak izlendiği, piyasada oluşan fiyatlara öncülük edilemediği ve regülasyon görevinin yeterince yerine getirilemediği tespit edilmiştir.

- Kurumun alım fiyatlarının; üretici maliyetlerinin altında kaldığı dönemlerde, özel sektör firmaları da kesim fiyatlarını üretici maliyetlerinin altında tutarken, zarar eden üreticiler ise hayvancılık faaliyetlerini sonlandırmaktadır.

- Orta ve uzun vadede azalan hayvan varlığına paralel olarak fiyatlar hızlı bir şekilde yukarı doğru çekilmekte ve kırmızı et piyasasında istikrarsız bir yapının zemini oluşturulmaktadır.

MALİYET BÜYÜK SORUN

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise Sayıştay’ın raporunun hayvancılık sektöründe yaşanan krizi en iyi şekilde ortaya koyduğunu belirterek “Üreticinin yem, enerji, işçilik giderleri karşılanmadan, çözüm sağlanamayacağını Sayıştay da ortaya koymuş. Ancak bilim insanlarına, Sayıştay’a, muhalefete kulak tıkamış bu iktidarla çözüm mümkün görünmüyor” dedi.