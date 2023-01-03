Üretici enflasyonu aralıkta yüzde 97,72 oldu

03 Ocak 2023 Salı, 12:03

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Aralık’a ilişkin Yurt içi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı.

Buna göre, Yİ-ÜFE 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 97,72 , bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 128,47 artış gösterdi.

Üretici enflasyonu kasımda ise yıllık yüzde 136,02, aylık yüzde 0,74 artmıştı.

GAZ ÜRETİMİ VE DAĞITIMINDA YÜZDE 284,9’LUK ARTIŞ

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 122,92, imalatta yüzde 78,66, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 284,99 ve su temininde yüzde 130,34 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 70,91, dayanıklı tüketim malında yüzde 78,57, dayanıksız tüketim malında yüzde 101,63, enerjide yüzde 224,67 ve sermaye malında yüzde 65,16 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1,94 artış, imalatta yüzde 2,29 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,78 azalış ve su temininde yüzde 9,44 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,66 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,20 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 4,56 artış, enerjide yüzde 10,63 azalış ve sermaye malında yüzde 2,36 artış olarak gerçekleşti.