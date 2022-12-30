Sayıştay’ın TEDAŞ raporu, özel şirketlere kaynak aktarımını ortaya koydu

30 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Sayıştay’ın Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’ye (TEDAŞ) ilişkin raporu, özel dağıtım şirketlerinin nasıl “beslendiğini” de ortaya koydu.

Sayıştay’ın TEDAŞ’a ilişkin 2021 denetim raporunda, 2013’te tamamlanan dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine ilişkin bir tartışma da yer aldı. Rapora göre mülkiyeti TEDAŞ’a ait olan trafo merkezleri, aydınlatma, nakil direkleri ile diğer taşınmazlar, elektrik dağıtım şirketlerine devredildi. Şirketler, “işletme hakkı devir sözleşmesi”ne aykırı olarak bu taşınmazlardan reklam ve kira geliri elde etti. 2014’ten bu yana buralardan gelir elde eden firmaların kazancı, 2014 ile 2020’nin ilk altı ayı arasında toplam 223 milyon 642 bin 503 liraya kadar ulaştı.

EPDK DE DEVREDE

EPDK’nin yayımladığı ve 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren yönetmelikle elektrik dağıtım firmalarının reklam ve kira gelirleri elde etmelerine izin verildiği ve bu gelirlerin dağıtım firmalarına bırakıldığı anımsatılan raporda, bu durumun mevzuata aykırı olduğu kaydedildi. Raporda, “dağıtım şirketlerinin, mülkiyeti TEDAŞ’a ait tesislerden elde ettikleri kira ve reklam gelirlerinin hakkaniyete uygun bir şekilde mülk sahibi TEDAŞ, dağıtım şirketleri ve gelir düzenlemesi kapsamında tüketiciler arasında paylaşılması” gerektiği vurgulandı. Rapora göre ayrıca dağıtım şirketleri özelleştirilmesi sırasında TEDAŞ’ta kalan alacakların tümünü tahsil edemedi. Halen 3.8 milyar liralık alacak var. 2021 itibarıyla 762 milyon liralık anapara tutarlı alacak yapılandırıldı.