Sberbank Kazakistan pazarından çekiliyor
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank “mevcut jeopolitik durum ve banka müşterilerinin çıkarları doğrultusunda hareket ederek Kazak piyasasından çekilmeye karar verdiğini” açıkladı.
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, Kazakistan pazarından çıkma kararı aldığını duyurdu.
Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın Kazakistan’daki iştirakinin Kazakistan’daki Baiterek Holding’e satıldığı belirtildi.
ABD’NİN YAPTIRIM UYGULADIĞI RUS BANKALARI ARASINDA BULUNUYORDU
Anlaşma bedeline ilişkin detayların paylaşılmadığı açıklamada, “Sberbank, mevcut jeopolitik durum ve banka müşterilerinin çıkarları doğrultusunda hareket ederek Kazak piyasasından çekilmeye karar verdi” ifadeleri kullanıldı.
Yaklaşık 110 milyon müşterisiyle Rusya’nın en büyük bankası konumunda bulunan Sberbank, ABD’nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alıyor.
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