AB'den Rusya, Çin ve Türkiye'ye suçlama: Emperyalist emelleri var

23 Ağustos 2022 Salı, 13:26

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya'daki Menendez Pelayo Uluslararası Üniversitesinin Santander kentinde düzenlediği yaz kursunda Avrupa'nın geleceği konulu bir seminere katıldı.

Sputnik'in aktardığına göre Josep Borrell, katıldığı seminerde Rusya, Çin ve Türkiye’nin "emperyalist emelleri" olduğunu iddia ederek, bu ülkelerin son derece "önemli jeopolitik rol" oynadığını söyledi.

Borrell, "Dünya demokrasileri gerilemeye devam ediyor. Otoriter rejimler, güçlerini gösterme iradesini giderek daha fazla gösteriyor. Üç ülke, Çin, Rusya ve Türkiye uzun zamandır emperyalist hırslar sergiliyor" dedi.

Borrell, Rusya, Çin ve Türkiye'nin "değişen derecede otoriter sisteme sahip ülkeler" olduğunu ileri sürerek, "ama üçü de son derece önemli jeopolitik rol oynuyor" ifadelerini kullandı.