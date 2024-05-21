Schengen vize ücreti ne kadar oldu? Schengen vize ücretlerine ne kadar zam yapıldı?
Avrupa Komisyonu 2 Şubat'ta Schengen vizesi ücret artışına ilişkin bir taslak sundu. Teklifin yasalaşması halinde fiyat artışı belli oldu. Peki, Schengen vize ücreti ne kadar oldu? Schengen vize ücretlerine ne kadar zam yapıldı?
Avrupa Komisyonu 2024 yılında Schengen vizesi temel ücretinin arttırılması için bir teklif sunmuştu. Schengen vize ücretlerine zam geldi. Peki, Schengen vize ücreti ne kadar oldu? Schengen vize ücretlerine ne kadar zam yapıldı?
SCHENGEN VİZE ÜCRETİ NE KADAR?
Avrupa Birliği Komisyonu, Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yaptı.
Slovenya Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu'nun vize ücretlerini 90 euroya çıkardığını duyurdu. 6-12 yaş arası çocuklar için 40 euro olan vize ücreti 45 euroya çıkarıldı.
AB ayrıca, üye ülkelerden sınırdışı edilen kişilerin "geri kabulünü kabul etme konusunda yetersiz işbirliği" gösteren ülkeler için vize ücretini ise 135/180 euroya yükseltti.
Yeni tarife 11 Haziran'da yürürlüğe girecek.
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