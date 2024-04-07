Scope Ratings'ten Türkiye Raporu: Enflasyon vurgusu dikkat çekti

Yayınlanma: 07.04.2024 - 09:31

Güncelleme: 07.04.2024 - 09:31

Almanya merkezli Avrupa’nın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Türkiye’de yerel seçim sonuçlarını değerlendiren bir rapor yayımladı.

Scope Ratings’in Türkiye’ye ilişkin hazırladığı raporda, enflasyon vurgusu yaparak fiyat artışlarını, Türkiye’nin kredi notu açısından önemli bir zayıflık olarak gösterdi. Bununla birlikte yüksek enflasyonunun seçim sonuçlarının temel belirleyicisi olduğu yorumunu yapan Scope Ratings analistleri, bu durumun para politikasındaki kısıtlayıcı duruşun devam etmesini destekleyebileceğini ifade etti.

Scope Ratings’e göre TCMB’nin 2023 yılındaki para politikası ekseni doğrultusunda enflasyonu hedeflemeye devam edeceği yönündeki görüş daha da güçlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sonuçlarını kabul etmesinin ülkenin kurumsal gücünü desteklediği üzerinde durulurken demokratik sürecin aynı çizgide devam etmesi durumunda yatırımcı güveninin de artacağı savunuldu. Scope Ratings, Türkiye’de sıkı para politikasının devam ettiği varsayımı altında enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 60 civarında hareket edeceğini bir sonraki yıl ise yüzde 25 civarında olacağını tahmin etti.

Bununla birlikte döviz kurunda volatilitenin ve ücret artışlarının enflasyon için baskı oluşturabileceği düşünüldü. Kredi derecelendirme kuruluşu, 12 Ocak tarihinde Türkiye’nin görünümünü Negatif’ten Durağan’a revize etmişti.