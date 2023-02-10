SEC, kripto para borsası Kraken’e dava açtı!

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 15:29

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 15:30

Kripto para borsası Kraken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kayıt dışı menkul kıymet satışı nedeniyle soruşturma altına alındı.

Bloomberg'in aktardığına göre, düzenleyicinin soruşturmasının ileri bir aşamada olduğu ve San Francisco merkezli platformla önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varılabileceği belirtildi.

SEC Başkanı Gary Gensler daha önce kripto piyasasında işlemleri kolaylaştırmaya yardımcı olan şirketlerin tıpkı diğer piyasa aracıları gibi ajansa kaydolması gerektiğini bildirmişti.

Kraken'in yeni CEO'su eylül ayında Reuters'e borsanın SEC'e bir piyasa aracısı olarak kaydolma veya düzenleyicinin menkul kıymetler olarak etiketlediği kripto paraları listeden çıkarma planları olmadığını belirtmişti.