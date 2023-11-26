Seçim ekonomisi başladı: Ekonomistler 2024'ün ilk 3 ayında artacak harcamalarla rekor düzeyde bütçe açığı bekliyor

Yayınlanma: 26.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.11.2023 - 03:00

Yerel seçimlere dört ay kala seçim ekonomisinin sinyalleri gelmeye başladı. Ekonomi yönetimi yüksek faiz artışı yaparak parasal sıkılaşmaya mola vereceği mesajını verirken, kredi kartı faizlerinin artırılmaması, köprü ve otoyol zamlarının ertelenmesi ve son olarak da çok tepki çeken emekli ikramiyelerinde ayrımcılığın düzeltilmesi bu konuda en önemli adımlar olarak yorumlanıyor.

‘DİREKSİYON ERDOĞAN’DA’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Yabancı yatırımcı seçimden sonra gelecek” sözlerini de hatırlatan ekonomistler, Türkiye’yi seçimden sonra ciddi bir bütçe açığının bekleyeceğini bunun da daha sıkı ekonomi politikalarına neden olacağını söylüyor.

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, bu gelişmeleri değerlendirirken “Ekonominin direksiyonuna Erdoğan geçti” yorumunu yaptı. Seçim ekonomisi sinyallerinin iptal edilen köprü zamları ile verildiğini belirten Babuşcu, şunları söyledi:

“Kesinlikle seçim ekonomisine girdik. Ocaktan sonra daha sert adımlar göreceğiz. Asgari ücret, emekli zammı ve memur zammı yüksek olacak gibi duruyor. Önümüzdeki 4 ay ekonominin direksiyonunda cumhurbaşkanı olacak gibi duruyor. 2024’ün ilk 3 ayında rekor bütçe açığı görebiliriz. Seçimden sonra Şimşek’e büyük görev düşüyor.”

‘AH BU SEÇİMİN GÖZÜ KÖR OLSUN’

Emekli ikramiyelerindeki uygulama değişikliğini değerlendiren Prof. Dr. Aziz Çelik ise sosyal medya hesabından değişikliğin nedeninin seçimler olduğunu belirtti ve şunları yazdı:

“Biz yazdık, söyledik. ‘Kaynak yok’ dediniz. Şimdi dediğimize geldiniz. Emekliden büyük tepki gelince şimdi tornistan ediyorsunuz. Oy, oyunu bozdu. İyi ki seçim var. Yoksa bu ayrımcılık devam edecekti. Bari ‘Hata yaptım’ deyiverin sayın Bakan.”

Şimşek’in yabancı yatırımcı için seçim sonrasını işaret etmesini değerlendiren ekonomi yazarı Alaattin Aktaş ise sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

“Niye seçim sonrası? Ne yani o zaman kur, faiz, ya da ikisi birden çok mu artacak; bu mu ima ediliyor? Peki faiz ve kurun artması kaçınılmaz ise niye bekliyoruz? Ah bu seçimlerin gözü kör olsun!”