Eski İYİ Partili Ethem Baykal'dan çok konuşulacak iddia: Akşener seçim gecesi kahkaha atıyordu

Yayınlanma: 25.11.2023 - 23:10

Güncelleme: 25.11.2023 - 23:14

İYİ Parti’de 3'üncü Olağan Kurultay öncesi yönetime yönelik muhalif çıkışlar yaptığı gerekçesiyle ihraç edilen eski Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Tele1 canlı yayınında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

'SEÇİM GECESİ KAHKAHA ATIYORDU'

İYİ Parti'deki 'Dikbayır' tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baykal, 28 Mayıs'taki seçimlere de değindi. "Akşener seçimi kaybetmekten memnundu" diyen Baykal, "Seçim gecesi genel merkezde kahkaha atarken (Meral Akşener) istifaya davet etmiştim. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını kaybetmiş bir genel başkan kahkaha atar mı?" ifadelerini kullandı.

Akşener, '3 Mart krizi'nin ardından 'altılı masa'ya tekrardan gelmişti. Akşener'in Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının açıklanması esnasındaki yüz ifadesi gündem olmuştu.

ALTI KİŞİ İHRAÇ EDİLMİŞTİ?

İYİ Parti’de 3. Olağan Kurultay öncesi yönetime yönelik muhalif çıkışlar yapan isimler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in imzası ve kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. İhracı konuşulan isimler arasında Kurucular Kurulu üyeleri Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, İsmet Kocak, Günay Kodaz, Musa Ertuğan ve Tamer Kayaalp'ti.