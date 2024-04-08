Seçim sonrası yönü nasıl olacak? Yabancılardan TL tahmini!

Yayınlanma: 08.04.2024 - 09:32

Güncelleme: 08.04.2024 - 09:35

Fransız bankacılık grubu Societe Generale’nin Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) Baş Stratejisti Marek Drimal, Türkiye’nin ikinci ve üçüncü çeyrekte yabancı yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen ülkelerden biri olabileceğini söyledi.

Ekonomi gazetesine konuşan Drimal, “Fed’in bu yıl üç faiz indirimi gerçekleştireceğine ilişkin tahminimiz gerçekleşirse, bizim görüşümüze göre bu, gelişen piyasalara ve Türkiye'ye girişleri teşvik edecektir. Türkiye ve TL’nin getiri açısından gelişmekte olan ülkeler arasında 2024'ün 2. ve 3. çeyreğinde en çok tercih edilenlerden biri olmasını bekliyoruz” dedi.

Drimal ayrıca, Latin Amerika ile Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde Polonya’nın da yükselen pazarlar arasında yer alacağını düşündüklerini ifade etti.

İYİLEŞME BEKLENİYOR

Türk varlıklarına 2023'ün sonlarında göz ardı edilemeyecek bazı girişler olduğunu, ancak bunların 2024'ün ilk çeyreğinde devam etmediğini hatırlatan Drimal, haziran ayından itibaren Fed faiz indirimleri sayesinde faiz oranı farkının iyileşeceğini; mevsimsel olarak düşen enerji ithalatı, daha yüksek turizm geliri girişleri ve sıkı para politikası nedeniyle bazı yapısal iyileşmeler sayesinde Türkiye'nin cari işlemler dengesinin de iyileşmesinin beklendiğini belirtti.

DEĞER KAYBETMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

TCMB'nin rezervleri yeniden yapılandırmayı tercih etmesi nedeniyle TL’nin yakın vadede değer kaybetmesini beklediklerini, ancak TL’nin ikinci çeyreğin sonları ve üçüncü çeyrekte güçlenmesini beklediklerini ifade eden Drimal daha sonra ise, cari işlemler dengesindeki olumsuz mevsimsellik nedeniyle yılın son çeyreğinde yeniden zayıflama öngördüklerini kaydetti.