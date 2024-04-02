Turizm yatırımcısına devletten 'kamu taşınmazı' tahsisi

Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:28

Güncelleme: 02.04.2024 - 12:29

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 9’u Antalya’da olmak üzere 32 taşınmazın 3-4 veya 5 yıldızlı otel, butik otel, tatil köyü, günübirlik tesis, özel konaklama tesisi ve personel lojmanı niteliğini taşıyor.

İlana göre 3 Nisan'dan itibaren erişilebilecek olan turizm yatırımcılarına kamu taşınmazı tahsis şartnamesinde özellikleri belirtilen kamu taşınmazları, ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere Bakanlık tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek.