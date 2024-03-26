Kripto yatırımcısı dikkat! Bitcoin, tekrar 71 bin dolar sınırını aştı

Kripto para piyasaları yönünü yukarı çevirdi. Dört gündür pozitif seyreden Bitcoin, yeniden 71 bin doları aştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:25
Kripto yatırımcısı dikkat! Bitcoin, tekrar 71 bin dolar sınırını aştı
Abone Ol google-news

Kripto paralar kâr satışlarının ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi.

En büyük kripto varlık Bitcoin, 71 bin doları aştı. Üst üste dört gündür pozitif seyreden Bitcoin, yüzde 10'a yakın yükseliş kaydetti.

Kripto varlık, gün içerisinde 71 bin 350 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin, 14 Mart'ta 73 bin 780 dolara kadar yükselerek rekor kırmıştı. Kripto varlık, zirveden gelen kâr satışlarıyla yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetmiş ve 60 bin dolar bandına gerilemişti.


bitcoin haberleri kripto para haberleri

İlgili Haberler

Bitcoin'de sert düşüş!

Bitcoin'de sert düşüş!
Yatırımcısını sevindirecek mi? İşte Bitcoin için yıl sonu tahmini

Yatırımcısını sevindirecek mi? İşte Bitcoin için yıl sonu tahmini
Bitcoin'de yeni rekor: 71 bin doları aştı!

Bitcoin'de yeni rekor: 71 bin doları aştı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP kurmayları, seçime 5 gün kala sahada en çok karşılaştıkları beklentileri anlattı: Bir numaralı konu geçim derdi

CHP kurmayları, seçime 5 gün kala sahada en çok karşılaştıkları beklentileri anlattı: Bir numaralı konu geçim derdi
Ünlülerin bayram konserleri için alacağı ücretler dudak uçuklattı!

Ünlülerin bayram konserleri için alacağı ücretler dudak uçuklattı!
Şarkıcı Selim Gülgören gençleri hedef gösterdi: 'Şu anda Kadıköy'deyim, herkesin elinde içki şişeleri...'

Şarkıcı Selim Gülgören gençleri hedef gösterdi: 'Şu anda Kadıköy'deyim, herkesin elinde içki şişeleri...'
Şendul Şaban’daki küçük kız bakın kim çıktı… Kemal Sunal’a benzerliği dikkat çekmişti

Şendul Şaban’daki küçük kız bakın kim çıktı… Kemal Sunal’a benzerliği dikkat çekmişti
Camide 11 yıl boyunca çocuğa tecavüz ettiği iddia edilen imam tutuklandı

Camide 11 yıl boyunca çocuğa tecavüz ettiği iddia edilen imam tutuklandı
Boeing’de Yönetimi Değişiyor

Boeing’de Yönetimi Değişiyor
Moskova katliamcıları mahkemeye çıktı: Dört teröristten üçü suçlarını kabul etti

Moskova katliamcıları mahkemeye çıktı: Dört teröristten üçü suçlarını kabul etti
Süper Lig’de 32. haftanın programı belli oldu

Süper Lig’de 32. haftanın programı belli oldu