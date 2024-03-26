Kripto yatırımcısı dikkat! Bitcoin, tekrar 71 bin dolar sınırını aştı
Kripto para piyasaları yönünü yukarı çevirdi. Dört gündür pozitif seyreden Bitcoin, yeniden 71 bin doları aştı.
Kripto paralar kâr satışlarının ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi.
En büyük kripto varlık Bitcoin, 71 bin doları aştı. Üst üste dört gündür pozitif seyreden Bitcoin, yüzde 10'a yakın yükseliş kaydetti.
Kripto varlık, gün içerisinde 71 bin 350 dolara kadar yükseldi.
Bitcoin, 14 Mart'ta 73 bin 780 dolara kadar yükselerek rekor kırmıştı. Kripto varlık, zirveden gelen kâr satışlarıyla yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetmiş ve 60 bin dolar bandına gerilemişti.
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