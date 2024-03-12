Seçimden sonra bekleniyordu... Nakit avansta taksit sayısı düşürüldü mü? Bankalardan 'nakit avans' kararı

Bankalar, kredi büyümesini sınırlama önlemleri kapsamında birey ve kurumların nakit avans limitlerini ve taksit sayılarını düşürdü.

Reuters
Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:36
Seçimden sonra bekleniyordu... Nakit avansta taksit sayısı düşürüldü mü? Bankalardan 'nakit avans' kararı
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Enflasyonu düşürmek kapsamında hala canlı iç talebi soğutmak ve bu kapsamda kredi büyümesini sınırlamak için sıkılaşma adımları beklenirken, bankalar kredi kartından nakit avansta taksit sayısını dün itibarıyla üçe kadar düşürdü.

Reuters'a dün bilgi veren üç bankacılık kaynağı azami taksit sayısının 12'den üçe kadar indirildiğini belirtti. Bir kaynak kurumsal kredi kartları için de limitlerin sınırlandığı ifade ettiler.

Bankacılar sektörde kredi kartlarının, toplam kredilerin üç katı büyüdüğünü belirterek, enflasyonu yönetmek adına kredi kartlarında kısıtlayıcı bir düzenleme beklediklerini söylemişti.

BDDK verilerine göre 12 aylık değişime bakıldığında toplam kredilerde yüzde 50'nin üzerinde büyürken, kredi kartları ise yüzde 150'nin üzerinde büyüdü.

FAİZ ORANLARI YÜZDE 4.42 SEVİYESİNDE

Geçen sene mayıs genel seçimleri öncesinde de bazı bankalar diğer kredilere uygulanan sınırlamalar nedeniyle, o dönemde yüzde 1.36 faiz ile bireyseller için en ucuz ve en yaygın TL borçlanma kanalı haline gelen kredi kartı nakit avansta kullanılabilecek tutar ve vadeleri düşürmüş, faizlerin yükselmeye başlamasıyla taksit sayısı tekrar 12'ye çıkmıştı.

Şu anda bankaların kredi kartı nakit avans için uyguladıkları faiz oranları yüzde 4.42 seviyesinde bulunuyor.


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