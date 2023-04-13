Seçimden sonra fiyatlar katlanacak! Zam beklentisi düğün alışverişini öne çekti

Yayınlanma: 13.04.2023 - 10:28

Güncelleme: 13.04.2023 - 10:28

Sokağın enflasyonu giderek derinleşirken, yurttaşın alım gücü de dibe vurdu. Özellikle evlenmek isteyen çiftler, ev kurmanın ciddi bir maddi güç gerektirdiği mevcut ortamda epey zorlanıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra düğünlerini erteleyen çoğu çift ise, seçim sonrasında zamların katlanacağı beklentisiyle düğün alışverişlerini öne çekti.

Ekonomim.com'dan Leyla İlhan’a konuşan Modoko Başkanı Koray Çalışkan, deprem ve sel nedeniyle düğünler ertelenmiş olsa da alışverişin en az altı ay öncesinden yapılmaya başlandığını söyledi.

"SEÇİM SONRASI MOBİLYAYA ZAM KAPIDA"

Çalışkan şöyle konuştu:

"Mobilyadaki fiyat artışı enflasyon sepetinin altında ancak artış beklentisi ve seçim sonrası belirsizlik, talebi öne çekti. Geçtiğimiz yıllara göre daha hareketli bir dönem geçiyor.

Seçim sonrasında mobilyaya zam kapıda. Bu yüzden ihtiyacı ertelemeden, en uygun fiyata alışveriş yapmak için en doğru zamandayız."

Fiyatlar hakkında konuşan Çalışkan, bütçeye ve zevke göre değişmekle birlikte oturma, yemek ve yatak odası takımlarından oluşan bir paketin 50 bin TL’den başlayıp milyon TL’lere kadar çıkabildiğini belirtti.