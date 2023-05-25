Seçime sayılı günler kala: Tüketicilerin ekonomik korkuları zirvede

Yayınlanma: 25.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.05.2023 - 03:14

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala, toplumsal ve ekonomik durumla ilgili kaygılar dikkat çekici düzeye ulaştı.

Özellikle AKP’nin başını çektiğin ittifakın kazanması halinde, zaten krizde olan ekonomide yeni bir belirsizlik oluşacağı kaygısı çoğalırken bu tür bir sonucun toplumsal ve siyasal gerilimi daha da artırması bekleniyor. Bu durum tüketicilerle ilgili güncel araştırmalara da yansıyor.

GENÇLERDE YÜKSEK

Tüketiciler Birliği’nin dün yayımladığı “EndişeliMİyiz” başlıklı kamuoyu araştırması da bunu teyit ediyor. Zaten Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu Başkanı Merve Kazancı da araştırmanın sonuçlarıyla ilgili şu vurguyu yapıyor: “Tüketici, 2023 yılına ilişkin ekonomik geleceği konusunda derin karamsarlık içinde.”

İşte öne çıkan sonuçlar:

Ankete göre “ekonomik geleceğimden dolayı kaygılıyım” diyenlerin oranı yüzde 81.7 oldu. Kaygı duymayanların oranı yüzde 12.6, kararsızların oranı ise yüzde 5.8. Ayrıca kaygılıyım diyenlerin oranı 18-24 yaşta yüzde 94.2’ye kadar çıkıyor. Bu oran 65 yaş üstünde de yüzde 92.5.





diyenlerin oranı yüzde 81.7 oldu. Kaygı duymayanların oranı yüzde 12.6, kararsızların oranı ise yüzde 5.8. Ayrıca kaygılıyım diyenlerin oranı 18-24 yaşta yüzde 94.2’ye kadar çıkıyor. Bu oran 65 yaş üstünde de yüzde 92.5. Tüketicilerin yüzde 87.4’ü de şuna dikkat çekiyor: “2023 yılında satın alma gücümün azalacağına ilişkin kaygılarım var.” Bu oran özellikle 65 yaş üstünde yüzde 94.3 ile zirve yapıyor. 25-34 yaştaki oran ise yüzde 91.

Ayrıca tüketiciler arasında, “Gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının artacağına ilişkin kaygılarım var” diyenlerin oranı yüzde 92. Kaygım yok diyenlerin oranı ise sadece yüzde 5.6.





diyenlerin oranı yüzde 92. Kaygım yok diyenlerin oranı ise sadece yüzde 5.6. Bu durumu enflasyonla ilgili beklentiler de doğruluyor. “En fazla yüzde 40 olur” diyenlerin oranı yüzde 11.6’da kalırken “Yüzde 70-100 olur” diyenlerin oranı yüzde 25.8, “Yüzde 100’den fazla olur” diyenlerin oranı yüzde 33.4. Bunun yanında TÜİK tarafından açıklanan oranlara güvenmeyenlerin oranı da yüzde 73.4.

DOLAR 22 LİRAYI AŞAR

Tüketici dolar kurunda da önemli bir artış bekliyor. “2023 sonunda 22 liranın üzerinde olur” diyenlerin oranı yüzde 72.4. “19-20 TL” tahmini ise yüzde 4.6

Öte yandan ankete göre “tüketici, taşıt, konut, ticari kredi borcu” olanların oranı yüzde 47.2 olurken “bu yıl içinde bankalardan kredi kullanmayı” düşünmeyenlerin oranı yüzde 58.9 oldu. Düzenli tasarruf yapanların oranı yüzde 46.6 olurken yatırım aracında ilk sırayı yüzde 38.9 ile altın alıyor.