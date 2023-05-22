Öyle ağır bir ekonomik yıkım geliyor ki! Erken seçimi tartışacağız... Hamza Yardımcıoğlu açıkladı

Yayınlanma: 22.05.2023 - 18:18

Güncelleme: 22.05.2023 - 18:21

Seçimin sonucu her ne olursa olsun ekonomide ağır bir yıkımdan kaçınılamayacağına vurgu yapan Yardımcıoğlu, “Çok kısa süre sonra erken seçime gitmek zorunda kalacağız. 2001 Krizi’ni aratacak ve yeni hükümet de olsa güvenoyuna ihtiyaç duyacak. Meclis’in yeni haline baktığımızda o kadar siyasi krize gebe ki… Yakın bir süre içerisinde, 2024'te muhtemelen yine bir seçim yaşayacağız” dedi.

"DOLAYLI YOLDAN ALTINI YASAKLADILAR"

“Seçimin ertesi günü durumun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatan bir gelişme oldu” diyen Hamza Yardımcıoğlu şöyle devam etti:

“Kredi kartı nakit çekimlerinde, 50 bin lira limit üzerine geçerli olacak şekilde kuyumcu alışverişi yapan müşterilerin, harcamalarının toplamı kadar devlet tahvili almak zorundasın. Bankalara bir ceza veriyor, bankalar da müşteriye yansıtıyor. Bu dolaylı bir şekilde altına yasaklamadır. Bu şunu gösteriyor: Kağıt üzerinde doları tutarsın ama açıkladığın kuru kimse dikkate almaz. Fiziki döviz ve altın talebini yavaşlatmaya yönelik çaresiz çırpınışlar bunlar.”

"BANKADAKİ ALTININI ALMAK İSTEYEN ALAMIYOR"

Bankacılık sistemindeki alış-satış fiyatının halka zarar ettirdiğini belirten Yardımcıoğlu, “İnsanlar altın aldığını sanırken bankalardan kazık yedi. Bundan birkaç ay önce efektif piyasa ile resmi kur arasındaki makas bu kadar açılmamışken insanlar alıyordu. Alış-satış farkı 4-5 liraydı. Şimdi ise alış-satış farkı 200 liraya dayandı. Bu yüzden vatandaş altını bankada tutmaktansa fiziki olarak almak istiyor. Şimdi insanlar altınını almak isteyince alamıyor da” şeklinde konuştu.

"BANKADA DÖVİZİ OLDUĞUNU ZANNEDENLER..."

Ekonomide resesyon, ağır işsizlik ve büyük iflas dalgaları yaşanabileceğine dikkat çeken Yardımcıoğlu, “Merkez Bankası’nın rezervlerinin erimesi demek, bankaların müşterilerine teminat olarak tutulan rezervin erimesi demek. Bankada dövizi olduğunu zannedenler var ya… Paniğe sevk etme olarak anlaşılacak ifadeler hukuki boyuta da gidebiliyor o yüzden devamını söylemiyorum. Şu an acı reçete gizleniyor” ifadelerini kullandı.

"MART AYINDAN BERİ 100 TONUN ÜZERİNDE ALTIN SATILDI"

Ekonomide yaşanacak gelişmelerin seçim sonucunu belirleyebileceğini ifade eden Hamza Yardımcıoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Hükümet şu an ikinci tur seçimine kadar bir patlama yaşanmasın diye elinden geleni yapıyor, zaten yaşanırsa ikinci turun kaderini belirler. Mart ayının başından beri 100 tonun üzerinde altın satıldı. Son veriler elimizde yok, muhtemelen daha fazla.”