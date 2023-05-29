Seçimin ardından bir hisse ekside

Yayınlanma: 29.05.2023 - 15:48

Güncelleme: 29.05.2023 - 15:48

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,61 artışla 4.791,62 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 210,95 puan değer kazandı.

Cuma günü 4.580,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 115,49 puan ve yüzde 2,52 değer kazanarak 4.696,17 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.622,26, en yüksek ise 4.799,98 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 4,78, hizmetler endeksi yüzde 4,16, mali endeks yüzde 3,97 ve teknoloji endeksi yüzde 5,50 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'u yükselirken, 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Akbank ve Sasa Polyester oldu.

Düşen tek hisse ise Anadolu Efes Biracılık oldu.

Efes, günün ilk yarısında yatırımcısına yüzde 1,10 oranında kayıp yaşattı.



