Piyasa hareketli: Dolar 20 TL sınırını aştı

Yayınlanma: 27.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.05.2023 - 03:21

Mali piyasalarda seçimin ikinci turu öncesi son işlem günü dalgalı seyretti. Borsa İstanbul birinci tur öncesi gibi toparlanarak 4 bin 500 seviyesini aşarken dolar/TL ise hükümetin tüm baskılarına karşın tarihi seviyesini aşarak 20 liranın üzerine yerleşti.

Zaten Kapalıçarşı ve bankalar arası piyasada, işlemler uzun zamandır özellikle satış yönünde 21 liranın üstündeydi. Uzmanlar ise Merkez Bankası’nın seçim öncesi “Dolar 20 TL” algısı oluşmaması için milyarlarca dolar döviz yaktığını anımsatarak Türkiye’yi bekleyen tehlikelere dikkat çekti.

‘TL FAİZLER ARTACAK’

“Zaten dolar serbest piyasada uzun zamandır 21 liradan satılıyor. 20 liradan dolar alabilen yok ki” diyen Dr. Murat Kubilay, Türkiye’de dolar kurunun döviz talebinden ziyade yüksek cari açıktan dolayı arttığını belirtti. Kubilay şöyle devam etti: “Bu sebeple 21 lirada kalması da mümkün değil. Haftaya eğer bir sermaye kısıtlaması olmazsa döviz kurunda hızlı bir artış göreceğiz.”

(Murat Kubilay)



Ayrıca taksitli nakit avansa erişim gibi kısıtlamaların seçim sonrası mutlaka olacağını ifade eden Kubilay, Türkiye’nin yaz sonuna kadar çok hissetmese de bu politikaların bedelini sonbaharda acı bir şekilde ödeyeceğini söyledi.

Körfez’den depo edilen paraların ve Rusya yardımlarının da işe yaramadığını söyleyen Prof. Dr. Cem Başlevent, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanması ihtimalinde doları tutmak için izlenebilecek tek yolun TL mevduat faizlerinin daha da yükselmesi olduğunu belirtti. Başlevent sözlerini şöyle sürdürdü: “Doların baskılanarak tutulmayacağını milyar dolarlar yakarak öğrendiler. Artık TL mevduat faizlerini serbest bırakarak düşük faiz söyleminden üstü kapalı bir şekilde vazgeçeceklerini düşünüyorum.”

(Cem Başlevent)



‘ARJANTİN BENZERİ’

TEPAV Direktörü Dr. Burcu Aydın Özüdoğru da sosyal medyadan şu yorumu yaptı: “Seçim öncesi dolar/TL 20’nin altında kapansın mücadelesi veriliyor. Faiz politikasıyla yangın körükleniyor. Cephaneye baksak net rezervler eksiye düşmüş. Merkez Bankası için en uzun işgünü.” Prof. Dr. Hakan Kara ise ekonomide yaşananları fırtınaya benzeten bir sosyal medya paylaşımına “Kusursuz fırtına daha çok dışsal faktörleri çağrıştırıyor, bizimki daha çok ‘Kendim ettim kendim buldum’ durumu” dedi.

Ayrıca Reuters’a konuşan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, rezervlerdeki duruma atıfla “Şu anki durumun devam edemeyeceğine kani oldum” dedi. Acemoğlu, Arjantin benzeri bir durum söz konusu olduğunu vurguladı.