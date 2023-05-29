Dolar ve Euro ne kadar oldu? (29 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 29.05.2023 - 09:46

Güncelleme: 29.05.2023 - 09:46

Piyasalarda olası bir değişiklik için iktidar tarafından yapılabilecek açıklamalar ve hafta bitmeden açıklanması muhtemel yeni kabine öne çıkan unsurlar arasında.

Bugün küresel piyasaların önemli bölümü tatil. Cumhurbaşkanlığında yarışan adayların da resmi programları bulunmuyor.

Erdoğan seçimlerin kesin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte iktidarını üçüncü on yıla uzatarak tamamlamış olacak. Erdoğan'ı destekleyen ittifak TBMM'de çoğunluğu seçimlerin ilk turunda elde etmişti.

"EKONOMİDE BÜYÜK SORUNLAR VAR"

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Kur korumalı mevduat, kurda devalüasyon riski ve piyasa şartlarıyla uyumsuz faiz seviyeleri gibi büyük sorunlar var. Bu hafta itibarıyla iktidarda ekonomi politikalarına bir tercih yapılması gerekecek. Bir kadro belirleme aşaması olacak. Bu aşamalar, bize önümüzdeki dönem uygulanacak politikalar açısından ciddi bir sinyal verecektir. Buna göre fiyatlamalar tahminler de bu hafta tüm bunların hepsi netleşmesini bekliyoruz" dedi.

ERDOĞAN'DA DEĞİŞİM SİNYALİ Mİ VAR ?



Aynı bankacı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarının bir değişim sinyali içerdiğini ancak bunun tam net olmadığını söyledi.

Erdoğan dün faizi düşürdükleri gibi enflasyonu da düşüreceklerini bunu daha önce yaptıklarını belirtti. Ayrıca "Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz" dedi.

Avrupa ve ABD başta olmak üzere bugün bir çok küresel piyasa tatil. Seçimlerin ikinci turu öncesi son işlem gününe dolar/TL yeni tarihi zirvesi olan 20.34'ü test ederek başlamıştı. Bu sabah da gün içi en yüksek 20.34'ü gördü.

İstanbul serbest piyasada dolar 20.0470 liradan, Euro ise 21.5250 liradan haftaya başladı.

Bu verilere göre TL dolar karşısında seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 2.4 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 6.1, yılbaşından bugüne ise yüzde 6.7 kayıp yaşadı. TL'nin son 5 yıllık kayıp ise yüzde 80 seviyesinde.

"TL'DE DURUM ÇİRKİNLEŞEBİLİR"



BlueBay Asset Management'tan Timothy Ash "Para politikasında 180 derece dönüş görmedikçe ve ekonomi için atanmış güvenilir bir liderlik ekibi görmedikçe, TL'de durum çirkinleşebilir" dedi.

TL'nin değer kaybını sınırlı tutmak için TCMB, seçimin ilk turunden önceki haftada 9 milyar dolar rezerv kaybederken iki seçim arasındaki ilk hafta da rezerv kaybı ise 3.5 milyar dolar oldu. Bankacılar rezerv kayıplarının geçen hafta da devam ettiğini hesaplıyor.

Rezerv yeterliliği piyasalarda en önemli endişe kaynağı ve piyasaların ekonomi politikalarına uzun vadede sürdürülebilir olmadığı eleştirilerinin de kaynağı durumunda. Net uluslararası rezervler 19 Mayıs haftası itibarıyla 2002'den beri ilk defa eksiye düştü.

KREDİ PİYASASI DURMA NOKTASINA" GELMİŞTİ



Seçimin iki turu arası kredi piyasası istisna ve zorunlu durumlar hariç bankacıların değimiyle "durma noktasına" gelmişti.

Mevduat faizlerinde önce yüksek montanlı işlemlerde yıllık yüzde 40 civarında getiri oluşurken bazı bankalarda bu oranlar seçim daha düşük tutara doğru da yayılmaya başladı. Bankacılar KKM ve mevduat hariç seçim döneminde "pek bir işlem" yapamadıklarını belirtmişlerdi.

Veri gündeminde ise bugün mayıs ayı ekonomik güven endeksini yer alıyor. Haftanın kalanında ise nisan ayı dış ticaret, ilk çeyrek GSYH, öncü PMI ile mayıs ayına ilişkin öncü enflasyon ve öncü dış ticaret istatistikleri yer alıyor.