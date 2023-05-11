Seçimler öncesi dolar TL'de yeni zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? (11 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 11.05.2023 - 09:54

Güncelleme: 11.05.2023 - 09:54

Seçimler öncesi son iki işlem gününde dolar/TL günlük sınırlı yükselişine devam ederken piyasanın ana odağı 14 Mayıs seçimleri.

Başta ekonomi olmak üzere yeni kurulacak iktidarın mevcut politikalarda nasıl bir değişikliğe gideceği piyasa tarafından yakından izleniyor.

SON İKİ YILDA TL YÜZDE 60 DEĞER KAYBETTİ

Son iki yılda rekor enflasyon seviyelerinin görüldüğü ve TL'nin yaklaşık yüzde 60 değer kaybettiği Türkiye'nin uygulanan ekonomi politikalardan arta kalan hasardan toparlanmasının zaman alması beklenirken, iktidarı kim alırsa alsın 2023'ün kayıp bir yıl olma olasılığı yüksek görünüyor.

TCMB'nin faiz kararlarında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslami kuralları temel aldığı ideolojik yaklaşıma göre şekillendiği sürecin sona ermesi gerektiği ve ideolojik yaklaşım yerine ekonominin gerçeklerinin dikkate alınmasının zorunlu olduğu, muhafelet ve bazı ekonomistler tarafından uzun süredir vurgulanıyor.

Muhalefeti temsil eden Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması şu anki politikalar yerine ortodoks görüşlerin benimseneceği konusunda herkes hemfikir.

İktidar tarafında ise uluslararası kabul gören ekonomi eski bakanı Mehmet Şimşek'in ismi son dönemde Erdoğan görüşmeleriyle gündeme geldi. Şimşek koordinasyonunda çalışma yürüttüğünü söylemesine rağmen Erdoğan'ın aynı zamanda düşük faizin devam edeceğini de söylemesi nedeniyle seçim sonrası Cumhur İttifakında hangi politikaların öne çıkacağı piyasalar açısından net değil.

Şimşek dün doğduğu yer olan Batman'da Erdoğan'ın programına katıldı ancak seçim sonrası ekonomi politikaları açısından belirleyici bir söylem dün gelmedi.

YILIN ILK İKİ AYINDA 18.8 MİLYAR DOLAR CARİ AÇIK VERİLDİ



Bugün iç piyasada Mart ayına ödemeler dengesi istatistiklerini, ardından TCMB, haftalık para ve banka, döviz rezervi, menkul kıymet hareketleri verileri yer alıyor.

Yılın ilk iki ayında 18.8 milyar dolar cari açık verilirken Reuters anketi mart ayı açığın 5.2 milyar dolar olacağını gösteriyor.

DÖVİZDE SON DURUM

Dolar/TL gün içi 19.67 seviyesini görerek şu sıralar 19.55 civarından işlm görüyor. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3.7 değer kaybederken, yılbaşından bugüne kayıp yüzde 4.2 seviyesinde gerçekleşti.

Serbest piyasada 21.4570 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21,4580 lira olarak belirlendi.

Dün Euro'nun satış fiyatı ise 21.4710 lira olmuştu.

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur.

Artan döviz ilgisi ile TCMB rezervleri son haftalarda belirgin düşüşte. İthalat kısıtlamaları sonrası yüksek seyreden altın talebi ise TCMB altın rezervlerinden karşılanıyor. Altın rezervleri 100 ton civarında azaldı.

Hafta başına kadar son sekiz işlem gününün yedisinde düşüş kaydeden Borsa İstanbul'da yılın başındaki zirveye kıyasla yüzde 22.3 geriledikten sonra toparlanma görülüyor.

Kur korumalı mevduat hesaplarına da ilgi dövizde seçim sonrası endişelerle rekor boyutta. Nisan ayının son üç haftasında 17 milyar dolar artan KKM 109 milyar dolara ulaştı. Geçen haftaya ilişkin güncel veri ise bugün açıklanacak.

KÜRESEL PİYASALAR

Dolar, dün açıklanan enflasyon verilerinin işlemcilerin Fed'in faiz artırımlarının sonuna yaklaştığı yönünde beklentilerini kuvvetlnedirdi. G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Japonya'da üç gün sürecek olan toplantısı bugün başlayacak.