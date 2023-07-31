SEC’ten Coinbase’e Bitcoin harici işlemleri durdurma talebi

Yayınlanma: 31.07.2023 - 16:42

Güncelleme: 31.07.2023 - 16:42

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), San Francisco merkezli kripto borsası Coinbase'e karşı yasal işlem başlatmadan önce şirketten Ethereum dahil tüm kripto para ticaretini durdurmasını talep ettiği belirtildi.

Financial Times tarafından yayımlanan habere göre,SEC'in Coinbase'e yönelik iddiaları arasında, 2019'dan bu yana staking programı aracılığıyla kayıt dışı bir menkul kıymet arzı yapmasının da yer aldığı kaydedildi.

COINBASE'IN HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ



SEC’in Coinbase'e karşı açtığı davada, platformda menkul kıymet olarak işlem gören 13 küçük kripto para birimi belirlediği ve bunlar arasında SOL, ADA, MATIC, FIL, SAND, AXS, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH ve NEXO’nun olduğu açıklandı.

Davanın duyurulmasının ardından Coinbase'in hisselerinde yüzde 12'lik bir düşüş yaşandı.

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, Bitcoin dışındaki tüm varlıkların menkul kıymet olduğuna inandıklarını ancak SEC’in bu sonuca nasıl varıldığını netleştirmediğini belirtti. Öte yandan Armstrong, SEC'in talebine uymanın bir emsal oluşturabileceğini ve bu talebin potansiyel olarak çoğu ABD merkezli kripto şirketini ülke dışında faaliyet göstermeye zorlayabileceğini ifade etti.

SEC, 6 Haziran’da Coinbase'e menkul kıymetler kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. SEC Başkanı Gary Gensler yaptığı açıklamada, Coinbase'in menkul kıymet yasalarına tabi olmasına rağmen kanunsuz işlemler yaptığını belirtmişti.