SEDDK ruhsat iptal ederken TSB de ‘sigortam360.com’dan sorgulama önerdi: Kefalet sorunlu büyüyor

Yayınlanma: 15.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2023 - 04:00

Bankaların teminat mektuplarına alternatif olması hedeflenen, yaygınlaşması için yeni yasal düzenlemelere konu olan kefalet sigortası, son günlerde sorunlu günler geçiriyor. Bu branş bir taraftan prim üretiminde hızlanırken diğer taraftan SEDDK’nin yakın zamanda ruhsat iptallerine de yol açan sahte kefalet senedi ihbarlarıyla uğraşıyor.

Bu sorunu yakından izleyen ve “Her hafta, teminat ve prim tutarı ciddi yüksek olan farklı kamu kurumları lehine düzenlenmiş en az birkaç sahte kefalet senedi bize ulaşıyor. Sahtelerin gerçek senetlerden daha hızlı yayıldığı dahi söylenebilir” diyen Arex Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Gez, şuna dikkat çekti: Bu en başta sigortalının finansal kaybına yol açıyor. Diğer yandan çoğunlukla kamu kurumu olan lehtarlar da mağdur. Özellikle sistemsel teyidi yapılmayan vergi daireleri vb. kurumlarda, sahte senetlerin geçerli teminat gibi kabul edilmesi söz konusu.” Gez, bu konuda tüm taraflardan acil, bilinçli ve etkili mücadele talep etti.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ise sahte kefalet senedi ihbarları üzerine suç duyurusunda bulunulduğunu anımsatarak şu çağrıyı yaptı:

KOBİ İÇİN FAYDALI

“Kefalet senetlerinin doğruluğu 1 Ocak 2020’den itibaren düzenlenen poliçeler için ‘sigortam360.com’ adresi üzerinden sorgulanabilir. Ayrıca sigorta şirketlerinin genel müdürlükleri ile iletişime geçilerek de doğrulama yapılmasının mümkün.” Bu tartışmalar sürerken kefalet sigortası branşında, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 192 artışla 310.6 milyon liralık prim üretildi. Bu primin 130.7 milyon lirası “doğrudan kefalet”, 126.1 milyon lirası “emniyeti suistimal”den geldi. 2022’nin tümünde ise yüzde 57.7 artışla 349.2 milyon liralık prim üretildi. Ayrıca ilk 6 ayda alt branş teminat sayısı yüzde 40 artışla 189 bin 152 adet oldu.

Branşın potansiyeline vurgu yapan Steel Sigorta Üst Yöneticisi Abdullah Özcan, başta enflasyon ve kur olmak üzere pek çok ekonomik koşulun KOBİ’lerde kırılganlığı artırdığını ve firmaların büyümesini olumsuz etkilediğini, buna karşın iş hacmini artırmak isteyen pek çok şirket için kefalet sigortasının tam bir can simidi olduğunu söyledi.

‘FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

AgeSA’nın, yılın ilk yarısında BES’te yüzde 98 büyümeyle 100 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştığı, hayat ve ferdi kazada 3.2 milyar TL’lik prim ürettiği açıklandı. Net dönem kârı ise 930 milyon TL oldu.

Sonuçları yorumlayan AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, “Hedeflerimize odaklanarak yürüttüğümüz faaliyetler neticesinde, fon büyüklüğü ve prim üretiminde özel sektör şirketleri arasındaki liderliğimizi koruduk. Hayat sigortası alanında da sigortalılarımızın ve sevdiklerinin finansal sürdürülebilirliklerini sağlamak önceliğimiz” dedi.

‘BES BİRİKİMLERİ KREDİBİLİTEYİ GÜÇLENDİRİYOR’

Ünlem Sigorta Genel Müdürü Gökhan Uçar, bireysel krediler için son dönemde getirilen yasal düzenlemelerin bireysel emeklilik sistemine olan ilgiyi artırdığını vurguladı.

Katılımcıların birikimlerini teminat göstererek yakın zamanda bankalardan uygun faizli kredi alabileceğini ifade eden Gökhan Uçar, şu uyarıyı yaptı: “Bankalara teminat olarak verilen birikim ne kadar çoksa alınabilecek kredi miktarı da o oranda artmış olacak. Buna göre BES teminatlı kredilerin, bu tür birikimi yüksek olan kişilere avantaj sağlayacağı bir gerçek.”

‘PAYDAŞLARIMIZA DEĞER YARATMAK ÇOK ÖNEMLİ’

Anadolu Sigorta’nın, yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 102 artışla 18.2 milyar TL’lik prim ürettiği açıklandı. Dönemsel bilançoya göre şirketin aktif toplamı 45.7 milyar TL, yatırıma yönlendirilen portföy büyüklüğü 24.2 milyar TL’ye yükseldi. Net dönem kârı ise yüzde 674 artışla 2.9 milyar TL oldu. Ortalama öz sermaye kârlılığı da yüzde 59.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, orta vadeli stratejik plan çerçevesinde finansın geliştirilmesi yolunda ilerlediklerini belirtti. Tuğtan, “Sektörün hacmi büyüyor ve attığımız doğru adımlar sayesinde prim üretimimizde artış sağlıyoruz. Ancak şirketimiz için sürdürülebilir büyüme ve bu yolla tüm paydaşlarımıza değer yaratma konuları da büyük önem arz ediyor” dedi.

’MEKANİK ARIZA’YA DİKKAT

Yüksek yedek parça maliyetlerinin etkisiyle, olası kazalara karşı kasko poliçesinin büyük önem taşıdığını anımsatan RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, araç sahiplerinin mekanik arıza teminatına da ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Bu kapsamda 3 yılın ardından üretici garantisi biten araçların kasko sigortası poliçeleriyle güvence altına alınabileceğini aktaran Ünaldı “Yurtdışında bunun birçok örneği mevcut” dedi.

TOBB SAİK YENİLENDİ

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’nin (TOBB SAİK), 31 Temmuz’da yapılan seçimleri sonrası toplanan “Sektör Meclisi” TOBB SAİK Yönetim Kurulu’nu belirledi. Buna göre yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Levent Korkut, Özgür Yılmaz, Şükrü Üzal, Ayhan Gençal, Ersoy Kocamanoğlu, Hasan Alper Çalık, Mehmet Işık. Ayrıca Nevzat Yavuz sektör meclisi başkanı, Hatun Barut sektör meclisi başkan yardımcısı oldu.

TİCARİ SİGORTA FİYATI 23 ÇEYREKTİR ARTIYOR

Marsh’ın yayımladığı “Küresel Sigorta Piyasa Endeksi”ne göre küresel ticari sigorta fiyatları, yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran 2023) ılımlı trendini sürdürerek yüzde 3 arttı. Böylece küresel ticari sigorta pazarında fiyat artışları arka arkaya 23’üncü çeyreğe ulaştı.

Rapora göre bu kapsamda sabit kıymet sigortası fiyatları ikinci çeyrekte yüzde 10 arttı. Kaza sigortası fiyatları da yüzde 3 yükseldi. Buna karşın finansal ve profesyonel sigortalar alanlarındaki genel fiyat seviyesi ikinci çeyrekte yüzde 8 düştü. Siber sigorta fiyatları ise hız kesti ve artış yüzde 1’de kaldı. Sonuçları yorumlayan Marsh Türkiye Üst Yöneticisi Yeşim Aksüt, özellikle doğal afetlerin sabit kıymet sigortaları üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

SEKTÖRDEN KISA KISA

AXA Sigorta’da üst yönetim yenilendi. Sanem Çıngay Buçukoğlu “satış, pazarlama ve sağlık başkanı” ve “icra kurulu üyesi”, Barış Altın ise “teknik başkan” ve “icra kurulu üyesi” görevlerine atandı.

VIennalIfe Emeklilik ve Hayat Alternatif Dağıtım Kanalları Direktörü Murat Akçay, Olayinkolayi.com internet sitesi üzerinden yüzde 40’a varan fiyat avantajıyla kredilerin

hayat sigortalarında yenileme sunduklarını belirtti.

Can Altay’ın, Koru Sigorta’da teknik konulardan sorumlu genel müdür yardımcısı görevine atandığı açıklandı. 1998’de İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndan mezun olan Altay, 2018’de Koru Sigorta’ya katıldı.

BNP Paribas Cardif’in, Türkiye’nin sigortacılık tarihinin kapılarını aralayan Sigorta Haritaları Sergisi’ne ev sahipliği yaptığı açıklandı. Sergi şirketin genel müdürlüğünde 20 Ekim’e kadar açık olacak.

İZMİR’DE ÖNCELİK DASK

Generali Sigorta’nın verileri üzerinden yaptığı çalışmaya göre İzmir’de en şok yapılan sigorta branşı yüzde 45’lik payla DASK (zorunlu deprem sigortası) oldu. Bunu yüzde 18 ile kasko, yüzde 7 ile konut sigortası izledi. Yenileme oranı ise yüzde 40. İzmir’de genel portföy ortalaması müşteri yaşı 49 olurken yüzde 83 ile acente kanalı satın almada ilk sırada.

EN AZ METREKARE BEDELİ 12 BİN TL

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat tarihli büyük depremler sonrası sigortalı hasar düzeyinin düşük kalması, bu konuda yeni adımların atılmasına yol açıyor. Bu kapsamda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) ihtiyari konut sigortalarıyla ilgili yeni bir düzenlemesi 1 Ağustos’ta yürürlüğe girdi.

Buna göre SEDDK, sivil rizikolarda konutların eksik sigorta tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması ve uygulama birliği sağlanması için ihtiyari tarafta en az metrekare bedellerini betonarme konutlar için 12 bin TL, diğer konutlar için 8 bin TL’den az olamayacak şekilde yükseltti. Ayrıca teminatın güçlendirilmesi amacıyla enflasyon klozunun poliçelere eklenmesi zorunlu kılındı.

Yine bu düzenleme ile 1 Ocak 2024’ten itibaren yangın poliçelerinde deprem ek teminatının olup olmadığını gösterir ibarelere yer verilmesi zorunlu hale geldi.

SEDDK ayrıca, ticari ve sanayi rizikolar tarafında 1 Ocak 2013 ile 1 Temmuz 2021 arasında sigorta bedeli limitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını anımsatarak sigorta bedeli limitlerinin artık düzenli aralıklarla ve finansal gelişmeler, kur hareketliliği, inşaat birim maliyeti gibi parametrelerle güncellendiğini vurguladı. Mevcut düzenlemede yer alan tesislerin kapsamı da genişletildi. Kurum deprem risk gruplarında yer alan prim katsayılarında ise bir artış yapılmadığını duyurdu.

SİGORTA HER ZAMAN İHTİYAÇ DUYULACAK TEMEL BİR GEREKLİLİK

Doğa Sigorta Başkanı Nihat Kırmızı, sigortanın sadece doğal afet yaşandığında değil her zaman ihtiyaç duyulacak bir gereklilik olduğunu vurguladı. Zorunlu deprem sigortası haricinde kişilerin olası doğal afetlere karşı yuvalarını sigorta güvencesi ile maddi hasarlara karşı koruyabilecekleri konut sigortasını da yaptırmaları gerekliliğine işaret eden Kırmızı şöyle devam etti:

“Deprem, sel gibi felaketlerin kayıplarına karşı kalkan görevi gören sektörümüz, bu tür afetlerin ortaya çıkardığı sonuçların etkilerini azaltarak varlıkları korumaya yardımcı oluyor. Ancak yaşanan acılara rağmen deprem öncesinde alınan önlem ve farkındalığın yeterli olmadığını üzülerek görüyoruz. Bu nedenle planlama gerektiğini görüyoruz.”

ORMAN YANGINLARI YAZLIKÇILARI ETKİLEDİ

Özellikle iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı sıcaklar, son yıllarda Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede orman yangınlarına yol açıyor. Falcons Sigorta Başkanı Vedat Onuş da bu durumun bölgede yaşayanları ve yazlık sahiplerini tedirgin ederken konut sigortasına olan talebi ise yüzde 40 gibi ciddi oranda artırdığını belirtti. Bu noktada sigortanın doğru bilgilerle yaptırılmasının önemine dikkat çeken Onuş şöyle devam etti:

“Bu bölgelerde evi veya yazlıkları olanların, sigorta yaptırırken özellikle konutun ne kadar süreyle boş kalacağını, içinde hangi eşyaların kapsam altına alınacağını belirtmesi gerekiyor. Eğer boş kalan süre doğru beyan edilmez ise hasar halinde tazminatı da eksik ödenecektir.”