Sefalet yüzyılı: Tüccarlar almadı, çiftçi ücretsiz dağıttı! Üç bin kişi tarlaya akın etti...

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde tarlaya ektiği 70 dönüm soğanı satamayan çiftçi yurttaşlara ücretsiz dağıttı. Bedava soğanı duyan yaklaşık 3 bin kişi tarlaya akın etti. Ana yol trafiğe kapanınca jandarma yolu açmaya çalıştı. Tarla sahibi Serdar Dinç "Tüccara satamadım hayrımıza köylülerimize, vatandaşlarımıza, ücretsiz dağıtıyorum. Toplasın herkes evine götürsün. Afiyet olsun herkese" dedi. Soğan toplayan bir vatandaş ise "Millet soğan için sıraya girdi. Marketlerde 35 lira. Vatandaş, Allah razı olsun hayrına burada tarlada serbest etti. Muhtaç olduk sonunda kuru soğana" diye konuştu.

ANKA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 13:27
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Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye köyünde 70 dönüm tarlasına soğan eken çiftçi Serdar Dinç, soğanı tüccarlara satamayınca çürümesin diye yurttaşlara ücretsiz yaptı. 

Soğanın bedava olduğunu duyan yurttaşlara tarlaya akın etti. 

Kadirli ve Sumbas'tan birçok vatandaş arabalarıyla tarlaya gitti. Yol trafiğe kapanınca jandarma yolu açmak için çalışma başlattı.

"SOĞAN PAHALI, ALAMIYORDUK"

Soğan toplamaya gelen bir vatandaş "Tarla sahibi 80 dönüm tarlasını satamadı, tarlada kaldı. Tüccarlar geldi almadı, para vermedi adama. Adam da halk yesin diye müsaade etti 3-4 gün. 400 ton soğan var burada. Burada tarlada kaldı soğan, halk topluyor şu an faydalanıyor. Allah razı olsun’’ dedi

Başka bir yurttaşlara "Herkes faydalandı işte. Pahalı, soğan pahalı, alamıyorduk’’ diye konuştu.

"MUHTAÇ OLDUK SONUNDA KURU SOĞANA"

Bir başka yurttaşlara ise "Millet soğan için sıraya girdi. Marketlerde 35 lira. Vatandaş, Allah razı olsun hayrına burada tarlada serbest etti. Bütün millet topluyoruz, sağ olsunlar. Muhtaç olduk sonunda kuru soğana" dedi.

Çiftçi Serdar Dinç  yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben çiftçiyim, 70 dönüm soğan ektim. 500 bin kiraya verdim, 500 bin de diğer tohum, gübre ve ilaç masrafım oldu. Tüccara satamadım hayrımıza köylülerimize, vatandaşlarımıza, ücretsiz dağıtıyorum. Toplasın herkes evine götürsün. Afiyet olsun herkese.’’


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