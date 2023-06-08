Patates, soğan ve sol - Halit Payza
Sol ideolojiyi değerlendirmek için, ideolojik yapısının başlangıç kaynaklarına dönmek gerekir. Marx’tan yola çıkabiliriz; Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’nın önsözünde ve daha başka yapıtlarında sıklıkla değindiği gibi insanlar yaşamları sürecinde kendi özgür istençleri ve istençdışı maddi üretim ilişkileri içendedirler. İnsanların varlıklarını belirleyen bilinçleri değil, aksine gelişmelerini belirleyen toplumsal varlıklarıdır. Marx ve Engels Alman İdeolojisi’nde de benzeri biçimde aynı kavramı ileri sürer: Yaşamı belirleyen bilinç değil, tersine bilinci belirleyen yaşamdır. Engels, Joseph Bloch’a yazdığı mektupta materyalist tarih anlayışından söz ederken tarihte belirleyici etkenin son kertede gerçek yaşamın üretimi ve yeniden üretimi olduğundan söz eder. Marx da Engels de bundan daha çoğunu hiçbir zaman ileri sürmez. “Bundan ötürü” diye yazar, “Herhangi bir kimse ekonomik etken biricik belirleyicidir dedirtmek üzere bu önermenin anlamını zorlarsa, onu, boş, soyut, anlamsız bir söz haline getirmiş olur.” Ekonomik altyapı temeldir, ancak biricik değildir. Onu etkileyen, karşılıklı değiştirip, dönüştüren çeşitli üstyapı öğeleri vardır.
Ekonomik altyapı
Sol ideooji teoride oldukça tutarlı olmasına karşın, iş pratiğe geldiğinde aynı tutarlığı göstermekte başarılı olamamaktadır. Sol ideolojik üstyapı örgütleri olan siyasal partiler, ekonomik durum üzerinden ideolojilerini biricik olmayan bu temel argüman üzerinden kendilerini anlatmaya çalıştılar. Varsaydılar ki patates, soğan üzerinden ekonomik altyapıya dayanan politika izlenirse başarıya ulaşabileceklerini, ideolojik politikalarını uygulayabilecekleri rehaveti içinde kaldılar. Unuttukları, görmezden geldikleri, ekonomik altyapının biricik belirleyici etken olmadığı savıdır. Ekonomik altyapı ideolojilerin temelini oluşturur, ancak biricik olmamasının ötesinde onu karşılıklı olarak değiştirip, dönüştüren diğer çeşitli üstyapı öğelerinin varlığının önemsenmemesi, görmezden gelinmesi, yeterince üzerinde durularak ona ilişkin politik tavrın yeterince geliştirilmemesidir.
Sol geleneksel derin uykusundan uyanmalı, temel altyapısal ekonomiyle birlikte patates, soğan dışında da teoloji, eğitim, hukuk vb. üstyapısal yanlışların ve aksaklıkların üzerine yandaş yitiririm korkusu, kuşkusu olmadan yalnızca fikir üreterek değil, düşünceyi pratikte uygulayarak kendini yeniden konumlandırmalıdır.
Halit Payza - Yazar
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Ödül alan Mabel Matiz’den ‘onur ayı’ kutlaması
- Hayallerinin arabası evinin önünden çalındı
- Yurdun dört bir yanında Can Atalay için sokağa çıktılar
- Muhtarlığı yıkacaklar!
- 'Emekli aylıklarının yüzde 65'i sosyal yardım'
- Ebabil ‘Cimcime’ ile kedi ‘Safiye’ aynı evde yaşıyor
- Mehmet Şimşek ekonomiyi kurtarabilir mi?
- Yargı AKP’gillerin hukuk bürosuna döndü…
- Ev almak da kiraya çıkmak da hayal oldu!
- Erdoğan'ın sır küpü Hakan Fidan konuştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu, Ali Yerlikaya'yı Erdoğan'a ihbar etti
- AKP'den memur zammı ve asgari ücret açıklaması
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- Soylu'nun ardından Yerlikaya kendi ekibini kuruyor
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'değişim' talebi!
- Counter Strike 2'de silah satın alma sistemi değişecek
- Özgür Demirtaş'a 'Mehmet Şimşek' tepkisi
- Samsung telefon üretimi için farklı bir ülkeyi seçti
- Dolarda tüm zamanların rekoru: Türk Lirası eriyor
- Dolar uçuşa geçti: Ekonomi uzmanlarından ilk tepkiler