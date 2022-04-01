Şehir hastaneleri elektrik alacak şirket bulamadı

01 Nisan 2022 Cuma, 16:09

Elektriğe kademeli olarak sen başından itibaren %50 ila %125 arasında zam geldi. Artan faturalar vatandaşın belini büktü. Aralık ayından bu yana bakanlıklar kendilerine bağlı kamu kurumlar için 2022 yılında alacakları elektrik için ihalelere çıkıyor ancak ihalelere katılan şirket olmayınca iptal ediliyor. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle Akfen İnşaat’a yaptırılan ve 2017’de açılan Isparta Şehir Hastanesi 2022 yılında tüketeceği elektrik için ihaleye çıktı. 22 Aralık 2021’de yapılan ihaleye katılan olmayınca ihale iptal edildi. İptal edilen ihalenin ardından bakanlık 21 Nisan’da elektrik alımı için yeniden ihaleye gidecek.

AKP iktidarının, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yaptırdığı, arazi verip yıllarca kira ödeyeceği 29 şehir hastanesinden ilki olarak hizmete giren Mersin Şehir Hastanesi de 15 Şubat 2022’de 24 aylık elektrik alım ihalesine çıktı. Mersin'de de ihaleye katılım olmayınca ihale iptal edildi.

Mersin Şehir Hastanesi’ni Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yapan iki şirketten biri olan IC İnşaat’ın sahibi İbrahim Çeçen’in oğlu Murat Çeçen’in ortağı olduğu Dia Holding tarafından yapıldı.

HALK SAĞLIĞI MERKEZLERİ’NİN İHALESİ 2 KEZ YAPILDI YİNE KATILAN OLMADI

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Merkezleri’nin 2022 yılı elektrik ihtiyacının serbest piyasadan karışlanması için ilk olarak ekim ayında ihaleye çıktı. Bu ihale “ihaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle” iptal edildi. Halk Sağlığı Merkezleri’nin elektrik alması için kurum, 11 Kasım’da yeniden ihale yaptı ancak bu ihaleye de katılan olmadı. Sağlık Bakanlığı son iptalden sonra yeniden ihaleye çıkmadı.

Ayrıca Ankara İl Sağlık Müdürlüğü de 2022 yılında serbest piyasadan elektrik ve doğalgaz alımı için ekim ayında ihaleye çıktı. Yine ihaleye giren olmayınca iptal edildi