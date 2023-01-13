Şehirlerarası otobüs biletlerine bu yıl zam yapılmayacak

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 13:30

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 13:34

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan bir dönem uçak fiyatıyla yarışan otobüs fiyatları için, yaz aylarından bu yana otobüs bilet fiyatlarında bir artış yapmadıklarını söyleyerek "2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak" dedi.

Özcan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında yüzde 50 kapasiteyle hizmet verdiklerini, vakaların azalmasıyla yüzde 100 kapasiteyle hizmete döndüklerini söyledi.

“Pandemiden önce otobüs sefer sayılarımız günlük 2 bindi. Bu sayı daha sonra çok düştü. 2022 yılında ise günlük otobüs sefer sayımız arttı. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 2022’de günlük sefer sayımız 1170 oldu. Ancak 2023 yılı biraz durgun başladı” dedi.

"FİYAT ARTIRIRSAK YOLCU BULAMAYIZ"

“Sömestr tatili, yaklaşan Ramazan ayı ve bayramı, yaz tatiliyle beraber bu sayının daha da artmasını bekliyoruz” diyen Özcan, şöyle devam etti:

“Sefer sayımız azalmasına rağmen firmalarımız iyi para kazandı. Batıdaki firmalar doğudaki firmalara göre biraz daha fazla para kazandı. Yaz ayından beri bilet fiyatlarda bir artış yapmadık.

Uzun zamandır fiyatlarımız sabit. 2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak. Mazotta fiyat iyi seviyede. Eğer fiyatları artırırsak yolcu da bulamayız. Uçak firmalarının indirim yaptığı dönemlerde biraz yolcularımız azalıyor. Sefer sayılarımız düşse de doluluk oranımız gayet iyi. Ama mazotta ÖTV indirimi beklentimiz var.”