TCDD'den YHT biletlerine zam

04 Ocak 2023 Çarşamba, 12:19

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları yeni yılda yaklaşık yüzde 15 zamlandı. Yapılan zammın ardından İzmit-İstanbul arası tren bilet fiyatı 51 TL'den 59 TL'ye yükseldi. İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı ise 215 TL'den 248 TL'ye çıktı.

BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yapılan zamla Eskişehir-Konya arası bilet fiyatı 120 TL’den 141 TL’ye, Eskişehir-Ankara arası bilet fiyatı 95 TL’den 110 TL’ye, Eskişehir-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası bilet fiyatı da 140 TL’den 161 TL’ye çıktı. Ankara-Konya biletleri ise 95TL'ten 112 TL’ye çıktı.

Ayrıca İzmit-İstanbul arası tren bilet fiyatı 51 TL'den 59 TL'ye, İzmit-Ankara arası bilet fiyatı 200 TL'den 230 TL'ye yükseldi.

2022 yılı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından YHT biletlerine ocak ayında yüzde 20, mart ayında yüzde 10, nisan ayında yüzde 15 ve son olarak haziran ayında ise yüzde 30, eylülde yüzde 10 oranında zam yapılmıştı.