Şekere zam yolda... Tarih verildi

Türkşeker, mayıs ayı başından buyana kademeli olarak yüzde 30 zam yaptığı şekere yeniden ardı ardına iki zam daha yapıyor. Türkşeker, 1 Eylül itibariyle fiyatı 27 TL'ye yükseltecek. Böylece şekerin fiyatını Eylül başında 27 TL'ye çıkartan Türkşeker, şekere son 4 ayda yaklaşık yüzde 46 zam yapmış oluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 10:37
Şekere zam yolda... Tarih verildi
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından şekere yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor.

Mayıs ayından bu yana şekere 9 kez zam yapan Türkşeker, KDV hariç kilogramı 24 TL olan toptan şeker satış fiyatına yüzde 4.2 oranında yeni bir zam daha yaparak fiyatı 25 TL'ye yükseltti.

1 EYLÜL İTİBARİYLE GEÇERLİ

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın aktardığına göre, kampanya dahilinde indirimli şeker satışlarının 31 Ağustos 2023'te sona ereceğini duyuran Türkşeker, yüzde 4.2 zamlı şekilde müşterilerinden ara sipariş ile talep toplamaya başladı. Ancak talebin ne kadarının karşılanacağı bilinmiyor.

Türkşeker'in duyurusuna göre, indirimin 31 Ağustos'ta sona ermesinin ardından 1 Eylül itibariyle toptan şekerin kilogram fiyatı indirimsiz olarak KDV hariç 27 TL'den satılacağı anlaşılıyor. Bu da aslında 10 gün içerisinde şekere yüzde 8 oranında yeni bir zammın yapılacağı anlamına geliyor.

Böylece, son 4 ayda şekere 11 kez zam yapılmış oluyor.

YÜZDE 11 ZAM

Bir başka deyişle, 8 Mayıs'ta 18.5 TL bandındaki şekerin fiyatını Eylül başında 27 TL'ye çıkartacak olan Türkşeker, şekere son 4 ayda yaklaşık yüzde 46 zam yapmış oluyor.


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