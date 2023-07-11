TÜRKŞEKER ne kadar işçi alımı yapacak? İŞKUR TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker AŞ fabrikalarına geçici işçi alacağını açıkladı. TÜRKŞEKER işçi alımı ilanıyla başvuru şartları ve tarihlerini paylaştı. İş bulmak isteyenler TÜRKŞEKER geçici işçi alımı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, TÜRKŞEKER ne kadar işçi alımı yapacak? İŞKUR TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
TÜRKŞEKER 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere işçi alımı yapacak. Yapılan açıklamada; "Şirketimizdeki Şeker Fabrikalarında Ortaöğretim mezunu kampanya ve mevsimlik işlerde 1 yılda 6 ay çalıştırılmak üzere toplam 1000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır." denildi. Peki, TÜRKŞEKER ne kadar işçi alımı yapacak? İŞKUR TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte ayrıntılar...
TÜRKŞEKER GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TÜRKŞEKER 1000 geçici işçi alımı başvuruları 11-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Temmuz'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine İŞKUR internet sitesi üzerinden 11-17 Temmuz'da yapılabilecek.
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
Atanacağı pozisyona ilişkin mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi
Tehlikeli/çok tehlikeli işlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalşmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekkülü resmi sağlık kuruluşlarındandan sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
TÜRKŞEKER HANGİ MESLEK GRUPLARINDA İŞÇİ ALACAK?
Alınacak geçici işçilerin personel sayısı şu şekilde belirlendi:
404 - Mekatronik bakım onarım teknisyeni
344 - Kimya teknisyeni
78 - Makine teknisyeni
42 - Makine bakım onarım teknisyeni
31 - İş makinaları operatörü
28 - Mekaniker buhar kazanları teknisyeni
20 - Tarım makinaları teknisyeni
18 - İnşaat teknisyeni
15 - Elektrik teknisyeni
11 - Bilgisayarlı makine teknisyeni
6 - Metal teknolojisi teknisyeni
3 - Endüstriyel otomasyon teknisyeni
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