Şekib Avdagiç yeniden İTO Başkanı seçildi

15 Kasım 2022 Salı, 14:02

İTO’nun 81 ayrı mesleğe mensup meclis üyeleri, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek yönetim kurulu başkanı, üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB delegelerini seçmek üzere bugün odanın Eminönü Merkez Binası’nda bir araya geldi.

Seçim sonuçlarına göre Avdagiç, oyların 184'ünü alarak 140 yıllık geçmişe sahip İstanbul Ticaret Odası’nın ikinci kez yönetim kurulu başkanı oldu.

Avdagiç başkanlığındaki İTO’nun 2022-2026 arasında görev yapacak yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

Şekib Avdagiç (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Özer, Bahadır Yaşık, Giyassettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Mehmet Develioğlu, Murat Hazıroğlu, Münür Üstün, Sami Salih Atılgan, Yakup Köç, Zeki Akbal.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada, "İTO’da çok az başkana nasip olan ikinci dönemde de başkanlık yapmaya beni ve ekibimi layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum." dedi.

Avdagiç, "Geçen dönem başlattığımız birçok projemizi sizlerle birlikte tamamlayacağız. Yine sizlerle birlikte bu projelerimize yenilerini katacağız. İstanbul iş dünyasını 140 yıldır olduğu gibi en iyi şekilde zirveye taşıyıp, yine zirvede tutacağız." şeklinde konuştu.