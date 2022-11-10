Vitor Pereira çılgına döndü! Kırmızı kart sonrası hakeme ağır küfürler

10 Kasım 2022 Perşembe, 16:31

Brezilya Ligi'nde Coritiba ile Corinthians arasında oynanan ve 2-2 sona eren maça Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın kırmızı kartı damga vurdu.

Mücadelede 38. dakika oynanırken ve Coritiba 2-1 öndeyken Corinthians'tan Bruno Cittadini direkt kırmızı kart gördü. Bu karar sonrası sinirlenen ve hakeme itiraz eden Pereira'ya hakem kırmızı kartını gösterdi ve sahayı terk etmesini işaret etti.

KARARA SİNİRLENDİ!

Gördüğü kırmızı kartın ardından daha da sinirlenen Vitor Pereira, saha içine girerek hakeme sözleriyle tepkisini sürdürdü.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Pereira, oyuncusunun kırmızı kart görmesi sonrası hakeme; "Sen bir hiçsin, sıfırsın" sözleriyle tepki gösterdi. Yine Brezilya basınına göre kendisi kırmızı kart gördükten sonra daha da sinirlenen Portekizli teknik direktör maçın hakemine; "Seni bir f..... doğurmuş" dedi.







