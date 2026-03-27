Sektör temsilcilerinden kritik uyarı: Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar piyasaları etkiliyor

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıklar, küresel tedarik zincirleri üzerinde belirgin bir baskı oluşturuyor. Gübre, enerji ve temel sanayi girdilerinde yaşanan yavaşlama; tarımsal üretim ve gıda fiyatları üzerinde doğrudan etki yaratıyor. Sektör temsilcileri, sürecin kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçerek küresel gıda dengelerini etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA LOJİSTİK TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Enerji ve diğer emtiaların taşınmasında kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan fiili kapanma ve güvenlik endişeleri, gemi trafiğinde ciddi sıkışıklığa yol açtı. Çok sayıda tanker ve konteyner gemisinin beklemeye geçmesi, Körfez bölgesindeki petrol ve lojistik akışını yavaşlattı.

Enerji ve hammadde akışındaki kesinti yalnızca petrol ve doğalgaz piyasalarını değil; gübre, petrokimya ve tarımsal üretim süreçlerini de doğrudan etkiliyor.

GÜBRE VE ENERJİ FİYATLARINDA SERT ARTIŞ

Ersoy Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Ersoy, yaşanan gelişmelerin üretim maliyetleri ve tedarik planlaması üzerinde çok katmanlı etkiler yarattığını belirtti.

Ersoy, “Son haftalarda üre fiyatlarında yüzde 30’a varan artışlar görülürken, potasyum ve fosfor bazlı gübrelerdeki artış yüzde 20’nin üzerine çıktı. Katar’dan gaz tedarik edemeyen Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde üretim durma noktasına gelirken, Mısır yüksek maliyetli LNG pazarına yönelmek zorunda kaldı. Ayrıca dünya kükürt ticaretinin yaklaşık yarısının bu rotadan geçmesi, sülfürik asit ve buna bağlı sanayi üretimini doğrudan etkiliyor. Bu gelişmeler lojistik maliyetleri ve sigorta primlerinde de ciddi artışlara yol açıyor” ifadelerini kullandı.

TARIMSAL ÜRETİMDE ARZ BASKISI ARTIYOR

Yükselen girdi maliyetleri tarımsal üretim kararlarını doğrudan etkiliyor. Gübreye erişimde yaşanan zorluk ve fiyat artışları bazı bölgelerde ekim alanlarının daralmasına yol açıyor.

Bu durum buğday, mısır ve soya gibi temel ürünlerde arz dengesini bozarken, gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Uzmanlara göre bu etkilerin kısa sürede dengelenmesi zor görünüyor ve üretim kayıplarının telafisinin birkaç ekim dönemine yayılabileceği ifade ediliyor.

SANAYİ VE LOJİSTİKTE MALİYETLER YÜKSELİYOR

Enerji ve hammadde akışındaki kesintiler sanayi üretiminde maliyet baskısını artırıyor. Gübre, petrokimya ve enerji fiyatlarındaki yükseliş üretim süreçleri ve lojistik planlamayı doğrudan etkiliyor.

Alternatif tedarik kaynakları stok yönetimi ve maliyet optimizasyonunun öne çıktığını belirten Kürşat Ersoy, Hürmüz Boğazı’ndaki aksamaların üretim zincirini çok yönlü etkilediğini vurguladı. Ersoy, bu süreçte kritik başlıkların tedarik sürekliliği, maliyet dengesi ve uzun vadeli planlama olduğunu ifade etti.