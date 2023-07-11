Selden etkilenen illere kredi desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 10:56
Selden etkilenen illere kredi desteği
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Karadeniz Bölgesi'ni vuran sel felaketinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lere yönelik yeni destek kredisini açıkladı.

Buna göre, selden etkilenen illerdeki KOBİ’lere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 300 bin liraya kadar “Acil Destek Kredisi” verilecek.

Kacır, söz konusu krediye ait kâr payı veya faizinin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağı bildirildi.

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Acil Destek Kredisi Programı’nın 2023 içerisinde yaşanan aşırı yağışlardan etkilenen Bartın, Düzce, Ordu, Zonguldak, Samsun, Kastamonu ve Sinop’taki işletmeler için geçerli olacağı belirtiliyor.

Anaparası banka kaynaklarından karşılanmak üzere kullandırılacak kredilerde işletme başına azami limit 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin liranın altında olan işletmeler için 200 bin lira olarak sağlanacak.

Söz konusu illerde 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin lira ve üstünde olan KOBİ’ler için ise 300 bin lira kredi kullandırılabilecek. 

 


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