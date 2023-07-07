Yerinde Dönüşüm Projesi nedir? Depremzedeler Yerinde Dönüşüm Projesi'ne nasıl başvuracak? Yerinde Dönüşüm Projesi kredi desteği ne kadar?

Yayınlanma: 07.07.2023 - 17:21

Güncelleme: 07.07.2023 - 17:21

Yerinde Dönüşüm Projesi tanıtım toplantısında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin hayata geçirilecek yeni uygulamaların ayrıntıları açıklandı.



YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ NEDİR?



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceğini bildirdi.



YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ KREDİ DESTEĞİ NE KADAR?



Afetzedelerden kendi yapısını yerinde yapmak isteyenlere konutları için 500 bin lira, işyerleri için de 250 bin lira hibe verilecek. Yurttaşlar konut büyüklüklerine göre 500 bin lira ile 800 bin lira arasında, işyeri büyüklüklerine göre de 250 bin lira ile 500 bin lira arasında kredi kullanabilecek.

Konut kredileri, brüt inşaat alanı 100 metrekareye kadar olan konutlar için 500 bin lira, brüt inşaat alanı 101-150 metrekare olan konutlar için 700 bin lira, brüt inşaat alanı 151 metrekare büyük olan konutlar kredi tutarı 800 bin lira olacak.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ İŞYERİ KREDİ TUTARI NE?

İşyeri kredi tutarları ise, brüt inşaat alanı 50 metrekare olan işyerleri için 250 bin lira, 51–100 metrekare arasında olan işyerleri için 400 bin lira, 101 metrekareden büyük olan işyerleri için kredi tutarı 500 bin lira olarak belirlendi.

Hibe ve krediler de inşaatın ilerleme seviyesi tespit edilerek hak edişlere göre verilecek. Mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlar da hibe ve kredi desteğinden faydalanabilecek.

Hibe ve kredi imkanından faydalanmak isteyen hak sahipleri, Hatay'da Antakya, Defne, İskenderun/Belen, Kırıkhan, Samandağ ve Hassa'da, Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu, Onikişubat, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu ve Afşin'de, Malatya, Yeşilyurt, Battalgazi Doğanşehir'de, Adıyaman'da Merkez, Gölbaşı, Besni ve Kahta'da, Gaziantep'te İslahiye ve Nurdağı'nda açılacak 22 Yapım ve Dönüşüm ofisine müracaat edebilecek.

Ayrıca birden fazla dairesi olup da evli çocukları bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayılacak ve projeden faydalanabilecek.

Bütün binaya sahip olan vatandaşlar da bir dairesi için hibe alabilecek, diğer daireler için de 3 daireye kadar kredi alabilecek.



