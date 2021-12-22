Sendikalarda yüzde 1 kriteri yargıdan döndü
Sendikaların, toplu iş sözleşmesinden yararlanmak için üye sayısının yüzde 1’in üzerinde olması kriterinin yürütmesi, Danıştay 12. Daire tarafından durduruldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “merdiven altı sendikalar” ifadesi ile açıkladığı toplu iş sözleşmesinden yararlanmak için üye sayısının yüzde 1’in üzerinde olması kriterinin yürütmesi, Danıştay 12. Daire tarafından durduruldu. Kararda, düzenlemenin, sendikalar arasında ayrıma yol açtığı, açıkça sendikal özgürlüğe müdahale oluşturucu ve sendikaların kuruluş amaçlarını gerçekleştirmesini engelleyici nitelikte olduğu vurgulandı.
Sözleşme ile 400 liralık ikramiyeden, üye sayısı yüzde 1’i aşmayan sendika üyelerinin yararlanamayacağı şekilde düzenlenmişti. Hem Bilgin’in açıklamasına hem de düzenlemeye tepki gösteren aralarında Büro-İş’in de olduğu sendikalar, kararı yargıya taşımıştı. Danıştay 12. Dairesi, oybirliği ile yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Sendika kurma hakkının anayasa ile güvence altına alındığı, sendikalara üyeliğin serbest olduğu, kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayrım yapılamayacağı hususunun sendika üye ve yöneticilerinin güvencesi olarak düzenlendiği vurgulanan kararda, düzenlemenin, “ilgili mevzuat hükmünü daraltıcı ve toplusözleşme ikramiyesinden yararlanma koşullarını kısıtlayıcı, daha önceki dönemlere ilişkin toplu sözleşme metinlerinde yer almayan bir düzenleme” olduğu kaydedildi.
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