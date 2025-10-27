Sendikalardan TRT'nin promosyon ihalesine tepki: 'TRT emekçisi çok düşük bir rakama razı edilmeye çalışıldı'

KESK Haber-Sen, Bağımsız Haber-Sen ve Net Haber-Sen üyelerinin oluşturduğu Basın Yayın ve Posta Çalışanları Mücadele Platformu, TRT'nin promosyon ihalesinin işçilerin aleyhine sonuçlandığına dikkat çekerek anlaşmayı eleştirdi.

Platform adına yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkede yaşanan Promosyon oyunundan, TRT emekçileri de payına düşeni aldı. 42 ay yani 3 buçuk yıl için 95 bin TL alan TRT emekçileri çok yüksek bir kazanım sağlamış gibi basında ve sosyal medyada yer buldu. Hatta bazı sözde gazeteciler, TRT emekçileri çok yüksek bir tutar almış gibi, emekçiler aleyhine açıklamalar yaptılar. Hassasiyetleri nedeniyle bu tutarı ve 15 bin TL para puanı kabul etmeyen emekçiler için ise 'güya faizsiz kredi kullandırımı' ilan edildi. Oysa sözleşmede, kredi kullanmak isteyenler 95 bin TL promosyonu iade etmek zorunda. Yani banka, sıfır faizmiş gibi ilan edilen kredinin faizini peşin peşin tahsil ediyor.

TBMM’de 138 bin, üniversitelerde, valiliklerde 120 bin ve üstü rakamlar alınırken, TRT emekçisi bir oldu bittiye getirilerek çok düşük bir rakama razı edilmeye çalışıldı. Bankaların yüzde 400 karlar açıkladığı bu düzende, bütün emekçilerin maaşlarını işletmeleri karşılığında verdiği bedellerin düşük olması kabul edilemez.

Basın Yayın ve Posta Çalışanları Mücadele Platformu olarak taleplerimizi kamuoyunun vicdanına sunuyoruz. Çünkü TRT'de yaratılmak istenen emekçi karşıtı tutumda anlatıldığı gibi, bütün emekçiler yüksek maaş almıyor. 20-30 yıldır çalışıp 2200 ek gösterge ile 55-60 bin TL maaş alan arkadaşlarımız bulunuyor. Özel Hukuk Hükümlerine Tabi olarak kuruma alınan sözleşmeli personelin bir kısmı da bu düzeyde maaş almaktadır.

"ENFLASYON FARKI PROMOSYON SÖZLEŞMELERİNDE DE UYGULANMALI"

Promosyon sözleşmesinde yeniden ek bir sözleşme yapılarak; TRT emekçilerinin maaş ortalamasının en az 3 katı olacak şekilde belirlenerek, tek seferde ödenmesini; enflasyon etkisi nedeniyle, hükümetin memur maaş zamlarında yaptığı gibi, 6 aylık enflasyon farkının promosyon sözleşmelerinde de uygulanmasını; sözleşmedeki taahhüt süresindeki ekonomik değişimlerde, emekçilerden yana, erken fesih hakkı tanınmasını; kurumdan mahkeme kararıyla belirlenmiş yüz kızartıcı suç dışında, herhangi bir şekilde ayrılan personelden, promosyon ücretinin geri ödenmesinin talep edilmemesini; ATM, BTM, Ortak Nokta üzerinden yapılacak işlemler için 7/24 herhangi bir ücret alınmamasını; kredi kartı, maaş kartı, ek kart, kart yenileme, kart değiştirme gibi durumlarda yıllık kart ücreti veya vadesiz hesaplardan herhangi bir ad altında ücret talep edilmemesini; ATM’den günlük çekim miktarının 50 bin TL olmasını; işyerlerinden yapılacak işlemlerde ise herhangi bir limit bulunmamasını talep ediyoruz."