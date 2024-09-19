Serada TIR ile kapı arasına sıkışan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, manevra yapan tıra yardım etmek isterken demir kapı ile TIR arasına sıkışan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Olay, bu sabah saat 09.30 sıralarında Denizli'deki Sarayköy ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait serada meydana geldi. Serada gece bekçisi olarak görev yapan 48 yaşındaki Ramazan Şen, mesainin bitmesine kısa bir süre kala seraya gelen TIR'ın park etmesine yardımcı olmak istedi. Manevra yapan aracı yönlendirmeye çalışan Ramazan Şen, geri geri gelen tır ile demir kapı arasında sıkıştı.
Meydana gelen iş kazasında tanık olan sera çalışanları, tır ile kapı arasında ezilen Ramazan Şen’i kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Şen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. İş kazasına karışan tır şoförü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Aslen Konya Akşehirli olan Ramazan Şen’in ekmek parası için yaklaşık 15 sene önce Aydın’ın Buharkent ilçesine yerleştiği öğrenildi. Farklı işlerde çalışan ve geçtiğimiz yıl EYT’den emekli olan 4 çocuk babası Şen’in ailesinin geçimini sağlamak için bir süredir olayın meydana geldiği serada gece bekçiliği yaptığı ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınacak iki bakan belli oldu iddiası!
- Salim Güran ‘siz karışmayın ben hallederim’ dedi mi?
- AKP’li Ensarioğlu’ndan ilk açıklama geldi!
- İmamoğlu’nun avukatından ‘ahmak davası’ açıklaması!
- Ay tutulmasının en şanslı burçları hangileridir?
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sert eleştiriler!
- Ailesine en iyi baba olacak 4 erkek burcu
- Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
- 16 ilin valisi değişti!
- Fark açılıyor, yurttaş erken seçim istiyor!