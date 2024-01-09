Serbest muhasebecilikte 2024 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi

Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik işlemleri için bu yıl uygulanacak asgari ücret tarifesi belli oldu.

AA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:49
Serbest muhasebecilikte 2024 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi
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Serbest muhasebecilikte 2024 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine göre, defter tutma bedeli 285 lira ile 6 bin 497 lira arasında değişecek. Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 8 bin 82 liraya, değişiklikler için 8 bin 684 liraya kadar ödeme yapılabilecek.


Serbest muhasebecilik mali müşavirlik asgari ücret tarifesi

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