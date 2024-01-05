TİSK Başkanı Akkol'dan asgari ücret açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Asgari ücret desteği artarak devam etti. Bilinmeli ki bu desteği doğrudan çalışanlara yansıtıyoruz. Verilen destek, işverenlerin maliyetlerinin azaltılması için değil, asgari ücretin artırılması için kullanılıyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 13:56
TİSK Başkanı Akkol'dan asgari ücret açıklaması
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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, TİSK tarafından Çırağan Sarayı'nda bu yıl 5'incisi "Cumhuriyet'in 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla düzenlen Ortak Paylaşım Forumu'nun (OPF) açılışında konuştu.

Akkol, Türkiye'deki iş gücü ve yetkinlik açığına dikkati çekerek, "Sanayicimiz, esnafımız, turizmcimiz iş gücüne erişimde ciddi zorluklar yaşıyor. Bir tarafta Avrupa'dan Türk iş gücüne belirli segmentlerde çok büyük talep var. Bazı iş yerlerimiz 'İş gücü açığı var, üçüncü vardiya koyamıyoruz.' açıklamaları yapıyor. Diğer tarafta halen gençlerimizde hatırı sayılır bir işsizlik var. Dolayısıyla bu ikisini bir araya getirecek programlara ihtiyacımız var. İşverenin, yatırım ve istihdamı destekleyecek önemli adımlara ihtiyacı var" dedi.

"ÇOK FARKLI VE BEKLENTİLER VARDI"

Asgari ücretin 2024 yılı için brüt 20 bin 2 lira, net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini anımsatan Akkol, şöyle konuştu:

"Asgari ücret için 2023 yılında hem ara dönemde toplandık hem de yıl sonunda toplandık. Kolay bir süreç değil. Çalışanların çok farklı talep ve beklentileri var. Bu beklentiler konusunda biz mutabıkız. Diğer taraftan işverenlerin belirli kısıtları ve zorlukları var. İşveren tarafının çok haklı perspektifi var, devletimizin de bir perspektifi var. Süreç boyunca verdiğimiz pozitif mesajlarla ayrışma değil, bütünleştirme gayretinde olduk. Gece gündüz çalışarak elimizden geleni yaptık. Asgari ücret desteği artarak devam etti. Bilinmeli ki bu desteği doğrudan çalışanlara yansıtıyoruz. Verilen destek, işverenlerin maliyetlerinin azaltılması için değil, asgari ücretin artırılması için kullanılıyor. Desteğin devam etmesinden mutluluk duyuyoruz."


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