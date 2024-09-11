Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolar ve euro ne kadar oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 34,0530 liradan, euro 37,6050 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,0510 liradan alınan dolar, 34,0530 liradan satılıyor. 37,6030 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,6050 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,0500 lira, euronun satış fiyatı ise 37,5200 lira olmuştu.
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