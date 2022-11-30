Serbest piyasada döviz güne yatay seyirle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6380 liradan, Euro 19,2940 liradan güne başladı.

AA
30 Kasım 2022 Çarşamba, 09:01
Serbest piyasada döviz güne yatay seyirle başladı
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İstanbul serbest piyasada dolar 18,6380 liradan, Euro 19,2940 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 18,6360 liradan alınan dolar 18,6380 liradan satılıyor. 19,2920 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19,2940 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,6380 lira, avronun satış fiyatı ise 19,3020 lira olmuştu.


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