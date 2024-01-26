Ayçiçeği tohumu ve ham yağı için vergi kararı

Yayınlanma: 26.01.2024 - 09:26

Güncelleme: 26.01.2024 - 09:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de Yağlık Ayçiçeği Tohumu Ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar İle Bu Kararın Uygulama Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ yayımlandı.

Kararla, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 27 yerine yüzde 12 gümrük vergisi, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

"ÇİFTÇİLERİMİZİ OLUMSUZ ETKİLEMEYECEK ÖLÇÜDE DÜZENLEMENİN YAPILMASI İHTİYACI OLUŞMUŞTUR"

Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağı ithalatı hakkındaki kararla ilgili Ticaret Bakanlığı da açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi, piyasada arz ve talep şartları ile fiyat hareketlerinin doğru yönlendirilmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığımızca ticaret politikalarının tüm araçları aktif olarak kullanılmaktadır. Ülkemizdeki arz ve talep dengesi şartları gözetilerek, üretici ve tüketici refahının birlikte değerlendirilmesi suretiyle gerekli aksiyonlar zamanında alınmaktadır.

Bu çerçevede, hasat döneminde yüksek gümrük vergileri uygulanarak çiftçilerimize gerekli korumanın sağlandığı ayçiçeği tohumunda; yerli tohum arz miktarının ve ayçiçeği yağı tüketiminin artacağı öngörülen dönemlerde, ayrıca kuraklık gibi iklim şartları ve küresel üretimde meydana gelen değişiklikler de dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan oranda ve çiftçilerimizi olumsuz etkilemeyecek ölçüde bir düzenlemenin yapılması ihtiyacı oluşmuştur.

2023 yılının ağır kuraklık şartlarının olumsuz etkilerine rağmen, ülkemizin halihazırda sahip olduğu ayçiçeği tohumu ve ham yağ stoku yeterli olmakla birlikte, bu yapılan düzenleme ile, önümüzdeki yazın hasat dönemine kadar ayçiçeği piyasalarının sağlıklı işlemesinin devamını teminen gerekli aksiyon alınması amaçlanmıştır.

VERGİ KARARLARI

Tarım ve Orman Bakanlığımız ve ilgili sektör kuruluşları ile istişare yapılarak, çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve tüketicilerimizin ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek, geçici tedbir niteliğinde, ayçiçeği tohumunda 100.000 ton, ham ayçiçek yağında ise 250.000 ton ile sınırlı olmak kaydıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Yalnızca bu tarife kontenjanı miktarları için geçerli olacak şekilde, yağlık ayçiçeği tohumunda % 27 yerine % 12 gümrük vergisi, ham ayçiçeği yağında ise % 36 yerine % 22 oranında gümrük vergisi uygulanacaktır.

Bu düşürülen gümrük vergileri sadece ülkemizde piyasayı dengeleyecek ve arz yeterliliğini sürdürecek miktarla sınırlı olduğu gibi, çiftçimizin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde hasat dönemi düşünülerek belirlenmiştir. Önümüzdeki 15 Nisan 2024 tarihinde düşük vergili tarife kontenjanı ile ithalat imkanı sonlandırılacaktır.

Ticaret Bakanlığımız, almış olduğu tedbirler ile tüketicilerimizin spekülatif fiyat oluşumu ile mağdur edilmesine izin vermeyecek, çiftçilerimizin haklarını gözetmek suretiyle, piyasada yeterli ürün arzına da imkân verecek politikaları gecikmeden hayata geçirecektir. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığımızla istişare içerisinde, piyasada oluşan arz, talep ve fiyat düzeyini yakından takip etmeye, gerekli olan düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirmeye devam edeceğiz."